Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza affronta Milano nella finale per il 3°/4° posto

Finale 3° / 4° Posto atto primo: domani con inizio alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza scende in campo al PalabancaSport per Gara 1, avversaria l’Allianz Milano.

È la prima volta che si gioca la Finale 3° Posto, serie al meglio delle cinque partite Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, in virtù della classifica alla fine della Regular Season ha acquisito il diritto di giocare in casa la prima, terza ed eventualmente quinta gara di questa Finale 3° Posto.

A questo appuntamento, che assegna alla vincitrice un pass per la prossima Cev Champions League mentre la perdente giocherà la prossima Cev Volleyball Cup, Piacenza, sesta al termine della Regular Season, ci arriva dopo aver perso Gara 5 della Semifinale Scudetto con Trento mentre Milano, ottava al termine della stagione regolare, in Semifinale Scudetto ha perso sempre a Gara 5 con Lube Civitanova.

“Affrontiamo una serie tutta nuova per questo campionato, la finale terzo posto per le semifinaliste perdenti non c’è mai stata, bisogna avvicinarsi a questa novità nel giusto modo anche perché mette in palio per la vincitrice un posto in Champions League che sarebbe un appuntamento storico per la nostra Società e a cui Piacenza tiene tantissimo.