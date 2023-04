Piacenza Rugby – Successo per il torneo Fondazione Ronald McDonald

Martedì 25 aprile si è svolta la 7° edizione del Trofeo Nazionale “Fondazione Ronald McDonald” presso il Centro Sportivo “Carlo Mazzoni” (Piacenza Rugby) ed è stata l’occasione per vivere un’intensa ed emozionante giornata di rugby giocato, parlato, vissuto e partecipato fino alla radice della sua essenza, il sostegno.

Il primo vero grande sostegno è andato proprio alla Fondazione Ronald McDonald. Ente che aiuta le famiglie ad assistere i propri figli ricoverati lontano da casa ed alla quale è stato consegnato un assegno con una parte del ricavato della giornata (tutte le società partecipanti hanno concordato di rinunciare alla somma che solitamente viene preventivata per l’acquisto del gadget-ricordo dell’evento e di destinarla a favore della Fondazione).

A ricevere l’assegno il referente della Fondazione, Fabio Calabrese. Si è prodigato ad illustrare l’attività svolta dalla fondazione alle numerose persone che si sono avvicinate al punto informativo. Tanto sostegno sui campi da gioco. Ben tre sono state le aree attrezzate e messe a disposizione degli oltre 450 piccoli atleti che si sono alternati nei numerosi incontri delle quattro categorie coinvolte: under 7-9-11 e 13. Ed è stato davvero un piacere per gli occhi vederli saltare, raggrupparsi, placcarsi e lanciarsi in corse velocissime verso la meta.

Le premiazioni

A fare gli onori di casa, i mini rugbysti del Piacenza Rugby e del Rugby Val D’arda che hanno accolto i pari età di altre nove società. Biella Rugby, Sesto Rugby, Elephant Rugby, Codogno Rugby, Unione Monferrato, Lyons Propaganda, Alessandria Rugby, Rugby Bergamo e Rugby Viadana. Alla fine delle gare, le premiazioni. Abbiamo assistito alla sfilata di tutti gli under 7 premiati con una medaglia ricordo e poi, a seguire, dei primi tre classificati delle categorie under 9, 11 e 13.

È stato assegnato, inoltre, un premio speciale dedicato al miglior placcatore. Riservato alla categoria Under 13 e intitolato a “Il Capitano” Daniele Zazzera storico giocatore e appunto, capitano del Piacenza Rugby. Il premio, consegnato dalla sorella Marilena Zazzera consigliere del Piacenza Rugby, se lo è aggiudicato Cristian Sogliani del Viadana Rugby.

Tanti i ringraziamenti, a cominciare da Alessandra Franchi, responsabile del settore minirugby del Piacenza che ha saputo tenere le redini dell’organizzazione in maniera esemplare; ai giovani atleti che con il loro entusiasmo ed allegria, hanno animato le gare ed il terzo tempo ed alle rispettive società rugbistiche che hanno affrontato questa trasferta impegnativa.

Ringraziamenti

Un sentito grazie a tutti i volontari che hanno prestato il loro lavoro per rendere impeccabile l’organizzazione. Gli arbitri, i giocatori della prima squadra, i giovani Omnia, infaticabili presenze dentro e fuori dai campi da gioco, i genitori, i gruppi di lavoro impegnati alle griglie, in cucina, ai diversi punti di ristoro, alle casse, all’accoglienza. Grazie ai fotografi che hanno saputo cogliere preziosi istanti ed alla stampa che li ha raccontati.

Un ringraziamento particolare va al “team terzo tempo” del Rugby Val D’Arda per l’enorme contributo alla buona riuscita dell’evento. Grazie all’infaticabile Brandi che ha reso accogliente e bello come non mai il Centro sportivo “C. Mazzoni”.

Un grossissimo grazie agli sponsor che con il loro sostegno hanno permesso la realizzazione di questo atteso evento, solo per citarne alcuni. Macron Sports Hub Piacenza, McDonald’s Piacenza, Utensileria Dodi, Tecnomeccanica Fidenza, Cantina di Vicobarone. Infine, grazie all’Assessore Mario Dadati. Con la sua presenza ha valorizzato e suggellato il sostegno dell’Amministrazione Comunale al Piacenza Rugby e ad iniziative che, come questa, promuovano lo sport, anche come missione educativa, e il nostro territorio.

È quindi sulle ali dell’entusiasmo, anche attraverso i tanti attestati di riconoscimento del buon lavoro svolto, che il Piacenza Rugby dà appuntamento all’anno prossimo per una nuova edizione del Trofeo Fondazione Ronald McDonald.