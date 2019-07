Saranno centinaia i piacentini alla volta di Milano, che per la seconda volta ospita il Villaggio della Coldiretti.

La grande bellezza delle mille campagne italiane conquista il centro storico della metropoli finanziaria del Paese su oltre 200mila metri quadri; per vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef; ma anche in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, nella capanna dei pastori o nelle fattorie didattiche; e infine negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l’orto.

L’appuntamento è a Milano, da Piazza del Cannone a Piazza Castello dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni; assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, a partire dalle 9 di Venerdì 5 luglio, per far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy, per tutto il week end.

Per i tre giorni si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti; discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti; ma anche sui temi dell’alimentazione, del turismo dell’ambiente, della scuola e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti.

Ci sarà una vera e propria Arca di Noè dove scoprire le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia.

Il più grande mercato a chilometro zero

Spazio al più grande mercato a chilometri zero con Campagna Amica dove o acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia esclusivi souvenir del gusto per se stessi o da regalare agli altri con aree dedicate alla solidarietà per aiutare le categorie più deboli; con i prodotti delle aziende terremotate di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Ma anche quelli prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici ma anche nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali.

Un intero settore è dedicato alla pet therapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio. Ma al Villaggio verrà realizzato anche il primo giardino terapeutico-sensoriale, gli orti con i tutor e il Villaggio delle idee con i giovani imprenditori agricoli che fanno innovazione nel Paese. Da Piacenza partiranno pullman con centinaia di partecipanti per tutte e tre le giornate. Inoltre, il giovane produttore di Predalbora (alta val Nure) Francesco Chinosi (nella foto) con le sue patate fritte della montagna piacentina sarà tra i protagonisti dell’area Food.