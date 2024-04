Vini DOC di Piacenza al via 3 progetti di promozione da 180,000 euro.

Vini DOC di Piacenza, migliorare la conoscenza e la percezione del loro valore in Italia e all’estero per supportarne l’affermazione nei mercati di riferimento: con quest’obiettivo il Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini è pronto a investire complessivamente 182.923,44 euro per attuare tre importanti progetti di respiro internazionale messi a punto nei mesi scorsi e capaci di intercettare cofinanziamenti pubblici per oltre il 70% del loro importo.

Vini DOC di Piacenza Gutturnio, la Malvasia e le qltre produzioni

Il Gutturnio, la Malvasia e le altre produzioni enologiche DOC dei Colli Piacentini saranno al centro di una serie di attività promozionali e masterclass di degustazione in occasione di importanti eventi di settore che si terranno tra il 2024 e il 2025 in Paesi dell’Unione Europea individuati come mercati emergenti e particolarmente sensibili alle tipologie di vini prodotti.

Vini DOC di Piacenza le tappedella promozione

Le prime due tappe della promozione internazionale saranno Varsavia (Polonia) e Vilnius (Lituania); in quest’ultima capitale, in particolare, i riflettori si accenderanno sulla Malvasia di Candia Aromatica come esempio di vino aromatico italiano d’eccellenza insieme al Moscato, in occasione di un seminario organizzato in collaborazione con il Consorzio Vini del Piemonte.

Vini DOC di Piacenza il valoredel progetto

A completare le azioni di questo primo progetto del valore complessivo di 121.932,90 euro – di cui 85.353,03 euro cofinanziati attraverso il Programma di sviluppo Rurale e Piano Strategico Nazionale della PAC (P.S.P.) 2023 2027 Reg. UE n. 2115/2021, Intervento SRG 10 “Promozione dei Prodotti di Qualità” – sarà un evento di che si terrà sul territorio nazionale.

Altri due progetti

Parallelamente, attraverso altri due progetti del valore complessivo di 60.990,54 euro, sui quali il Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini è riuscito a ottenere un cofinanziamento di 51.233,38 euro da parte del MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), fino alla fine dell’anno i vini DOC del territorio saranno al centro di attività informative e formative rivolte ai consumatori di oggi e di domani.

Le iniziative

Se, infatti, proseguirà la comunicazione sui media e online mirata a rendere sempre più evidenti gli elementi distintivi alla base del valore delle produzioni DOC locali, a breve partirà un pioneristico progetto formativo rivolto agli studenti degli istituti delle scuole superiori a indirizzo scientifico, tecnico e alberghiero per aiutarli a sviluppare scelte di consumo consapevoli basate sulla conoscenza dei prodotti DOP e IGP e dei loro processi produttivi.