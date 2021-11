Violenza contro le donne, stand della polizia al centro commerciale Farnesiana con la campagna “Questo non è amore”

Domani, 25 novembre 2021, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, verrà installato presso il Centro Commerciale Farnesiana, in via Marinai d’Italia, dalle 9 alle 12, uno stand informativo e di ascolto con la presenza di personale della Polizia di Stato. Alle ore 11 sarà presente il Questore di Piacenza, Filippo Guglielmino. Sempre domattina, presso il Posto Fisso di Polizia, con orari analoghi, alle donne che lo vorranno verrà dedicato un momento di ascolto. Saranno a disposizione per la cittadinanza i nuovi opuscoli di Questo non è Amore”.