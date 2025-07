Possibile caso di virus Chikungunya a Piacenza, disinfestazione straordinaria in zona Veggioletta

In seguito alla segnalazione da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya rilevato in città, la sindaca Katia Tarasconi ha firmato oggi un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore del virus in questione, nella zona della Veggioletta, nel raggio di 100 metri dall’omonima strada.

Il piano di interventi prenderà il via nella serata di oggi, mercoledì 16 luglio, con un trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche delle aree interessate. A partire da questa notte – tra mercoledì 16 e giovedì 17 luglio – salvo condizioni meteo avverse, sarà inoltre avviato il programma di disinfestazione adulticida previsto in questi casi per tre notti consecutive, accompagnato da operazioni porta a porta nelle proprietà private per la rimozione dei focolai larvali.

L’attuazione del programma completo è subordinata alla conferma ufficiale del caso sospetto da parte dell’Ausl, che è attesa entro la giornata di giovedì 17 luglio: qualora le analisi di laboratorio dovessero escludere la presenza del virus, il provvedimento sarà revocato.

Gli interventi saranno eseguiti da operatori specializzati con il supporto della Polizia locale, che garantirà l’accesso alle aree private e vigilerà sul rispetto delle disposizioni previste, comprese le modifiche temporanee alla viabilità laddove necessarie.



Durante i trattamenti sarà fondamentale osservare tutte le precauzioni indicate per tutelare la salute pubblica: si raccomanda dunque ai cittadini di rimanere al chiuso, di chiudere porte e finestre, di mettere al riparo animali domestici e oggetti sensibili, di non esporre all’esterno alimenti o biancheria, di sospendere l’uso degli impianti di ricambio d’aria e di non consumare eventuali prodotti degli orti nelle zone indicate.

Al termine dei trattamenti sarà opportuno procedere, con l’uso di guanti, al lavaggio accurato di giochi e arredi da esterno eventualmente esposti.

L’Amministrazione comunale ricorda infine l’importanza della prevenzione anche da parte dei cittadini, che sono invitati a evitare la formazione di ristagni d’acqua nei propri spazi verdi e cortilizi e ad effettuare regolari trattamenti larvicidi nelle caditoie, utilizzando prodotti disponibili in farmacia.

