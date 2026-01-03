Serie B – Bakery, il 2026 si apre con Herons Montecatini. Bocconcelli: “Vietati cali di concentrazione” – AUDIO

Primo impegno del 2026 per Bakery Piacenza: domenica 4 gennaio alle ore 18, al PalaBakery, arriva Fabo Herons Montecatini per la ventesima giornata di Serie B Nazionale. Un’avversaria dalle potenzialità chiare, seppur abbia dovuto modificare qualcosa dopo un inizio non all’altezza delle aspettative, tanto che è arrivato il cambio di coach con l’approdo della leggenda Romeo Sacchetti.

I toscani hanno reagito e arrivano dalle vittorie contro Novipiù Monferrato e Infodrive Capo d’Orlando, come sottolinea Pietro Bocconcelli alla vigilia della sfida: “Fabo Herons Montecatini è una delle squadre più attrezzate del nostro campionato. Ha attraversato un periodo di forte difficoltà, ma ha giocatori di assoluto livello. Dovremo affrontare questa partita senza cali di concentrazione, restando sempre sul pezzo per tutti e 40 i minuti, per cercare di limitare il loro predominio fisico, tecnico e tattico”.

Bocconcelli, da senior del gruppo biancorosso, vuole guidare la squadra di coach Giorgio Salvemini: “Dovremo concentrarci sul nostro modo di giocare, dando continuità a quello che abbiamo fatto vedere per lunghi tratti ad Agrigento e per una parte di terzo quarto con San Vendemiano. Proseguiamo su quella strada, condividendo ogni pallone e possesso, in attacco e in difesa”.

Tornando alla sconfitta di misura contro Moncada Energy Agrigento, nonostante la delusione ci sono alcuni aspetti positivi da cui ripartire: “Portiamo con noi una prestazione solida fuori casa. Giocare in trasferta, in Sicilia, contro una squadra come Agrigento che per i valori dei giocatori sicuramente merita una classifica diversa, non è scontato. Siamo sempre rimasti in partita fino all’ultimo tiro, riprendendoci anche dal momento di difficoltà in cui siamo andati sotto di 10 punti”.

