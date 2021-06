VO2 Team Pink, Carlotta Cipressi “regina” a cronometro a Romanengo

La “panterina” forlivese vince la categoria Donne Junior in quella che era a tutti gli effetti una rivincita tricolore. Per il sodalizio piacentino, podio anche nelle Donne Elite con Elisa Tonelli terza

Una vittoria, un podio e vari piazzamenti. E’ ricco il bottino del VO2 Team Pink e del Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink nella gara a cronometro odierna di Romanengo (Cremona), che tra l’altro metteva in palio le maglie tricolori per Under 23 e Juniores maschili oltre ad assegnare le casacche regionali lombarde di varie categorie.

Per il VO2 Team Pink del presidente Gian Luca Andrina, il successo è arrivato nella categoria Donne Juniores in quella che era a tutti gli effetti una rivincita della prova tricolore di otto giorni prima a Faenza, dominata dalle “panterine” con Francesca Barale campionessa d’Italia, Carlotta Cipressi medaglia d’argento e Martina Sanfilippo quarta. A Romanengo le migliori della specialità in categoria si sono nuovamente confrontate, con il team piacentino ancora sul gradino più alto del podio. Questa volta, a trionfare è stata Carlotta Cipressi, forlivese, che ha preceduto la piemontese Beatrice Caudera e la marchigiana Eleonora Ciabocco, di bronzo anche a Faenza. Per Carlotta, dunque, un altro risultato di prestigio che la conferma tra le primissime atlete in Italia. Ai piedi del podio, tris di “panterine”: quarta la tricolore Barale, quinta Martina Sanfilippo e sesta Silvia Bortolotti.

In terra cremonese hanno corso anche le classe 2002 Cristina Tonetti ed Elisa Tonelli, in gara nella ristretta competizione delle Donne Elite. La Tonelli, trentina al primo anno tra le “grandi”, ha centrato il terzo posto alle spalle della vincitrice Vittoria Bussi e di Alice Gasparini, seconda e campionessa lombarda. Quinta piazza, invece, per Cristina Tonetti.

A chiudere il cerchio, la prova per Allieve, dominata dalla tricolore Federica Venturelli (Cicli Fiorin), che ha preceduto la romagnola Valentina Zanzi e la veneta Aurora Cappelletti. Nella top ten, due atlete del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink: quinta la ligure Irma Siri, ottava la torinese Vittoria Grassi.

Donne Elite

1° Vittoria Bussi (Open Cycling Team) 19 chilometri in 25 minuti 7 secondi, media 45,388 chilometri orari

2° Alice Gasparini (Isolmant Premac Vittoria) a 1 minuto 30 secondi

3° Elisa Tonelli (VO2 Team Pink) a 1 minuto 52 secondi

4° Alessia Vigilia (Women Cycling Sport) a 2 minuti 12 secondi

5° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink) a 2 minuti 39 secondi

6° Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) a 3 minuti 22 secondi

Donne Juniores

1° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink) 12 chilometri 600 metri in 18 minuti 12 secondi, media 41,538 chilometri orari

2° Beatrice Caudera (Cicli Fiorin) a 15 secondi

3° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) a 16 secondi

4° Francesca Barale (VO2 Team Pink) a 17 secondi

5° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) a 22 secondi

6° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) a 37 secondi

7° Elena Contarin (Breganze Millenium) a 38 secondi

8° Alice Brugnera (Breganze Millenium) a 43 secondi

9° Fanny Bonini (Gauss Team) a 43 secondi

10° Sara Pepoli (Team Di Federico) a 47 secondi.

Donne Allieve

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 12 chilometri 600 metri in 17 minuti 56 secondi, media 42,156 chilometri orari

2° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) a 1 minuto

3° Aurora Cappelletti (Officina Alberti Uc Val d’Illasi) a 1 minuto 13 secondi

4° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) a 1 minuto 26 secondi

5° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto 35 secondi

6° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service) a 1 minuto 36 secondi

7° Elettra Paganelli (Cicli Fiorin) a 1 minuto 40 secondi

8° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) a 1 minuto 51 secondi

9° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po) a 1 minuto 51 secondi

10° Elena Guglielmi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica) a 1 minuto 53 secondi.