Volley Academy Piacenza, la formazione U16 affronterà le fasi finali nazionali a Roma

La Volley Academy Piacenza, dopo le Final Four regionali disputate lo scorso weekend, porta la squadra Under 16 alle fasi finali nazionali di categoria. Il torneo si terrà a Roma dal 31 maggio al 5 giugno 2022.

“Si tratta di un grande risultato per la Volley Academy Piacenza. In pochi anni siamo riusciti a costruire un progetto sportivo solido e capace di dare lustro allo sport piacentino; basti pensare che, su circa 3000 società di pallavolo in Italia, ci collochiamo tra le prime 20”.