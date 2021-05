Domani (mercoledì) alle 21,30 in terra modenese gara d’andata della prima fase, ritorno sabato a Monticelli

Inizia da Sassuolo l’avventura play off della Canottieri Ongina. Domani (mercoledì) alle 21,30 al PalaPaganelli della città emiliana andrà in scena la gara d’andata tra i gialloneri di Mauro Bartolomeo e i padroni di casa targati Kerakoll. Dopo la conclusione della regular season, i monticellesi hanno sostenuto alcuni allenamenti congiunti per non perdere il ritmo partita. Ora torna il momento dei match ufficiali, con una sfida andata-ritorno che mette in palio il pass per la seconda fase dei play off.

La sfida di ritorno si giocherà sabato 15 maggio alle 18 a Monticelli.