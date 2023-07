Volley – Gas Sales Piacenza, Manuel Zlatanov con la Nazionale azzurra U17 ai campionati Europei

Manuel Zlatanov, il giovane schiacciatore di Gas Sales Piacenza è nel gruppo dei 14 azzurrini che con l’Italia Under 17 giocherà i campionati europei di categoria in programma a Podgorica in Montenegro dal 19 al 30 luglio.

La Nazionale under 17 ha conquistato la qualificazione alla rassegna continentale lo scorso gennaio a Darfo Boario Terme e in preparazione al Campionato Europeo gli azzurrini hanno sostenuto a Pordenone, nel corso dell’ultimo collegiale, una serie di test match con i pari età della Polonia. I tre allenamenti congiunti in programma sono stati tutti vinti dagli azzurrini.

La squadra, guidata dal tecnico Monica Cresta, è stata inserita nella Pool II e sfiderà Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Serbia, Finlandia, Olanda e Spagna. Nella Pool I ci sono i padroni di casa del Montenegro, Bulgaria, Turchia, Slovenia, Belgio, Austria, Estonia e Grecia.

L’Italia farà il proprio esordio ai Campionati Europei under 17 maschile mercoledì 19 luglio alle ore 20 quando scenderà in campo all’Univerzitetski Sportsko Kulturni Centar per affrontare l’Olanda.

I 14 azzurrini

Simone Porro e Bryan Argilagos (Volley Treviso); Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Civitanova); Davide Boschini (Trentino Volley); Manuel Zlatanov (Gas Sales Piacenza); Raffaele Colaci (Materdomini Volley); Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova).

Lo staff sarà composto da Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Matteo Antonucci (assistente allenatore), Marco Donnarumma (scoutman), Antongiulio Di Noto (medico), Mattia Cordenos (Fisioterapista), Glauco Ranocchi (preparatore fisico/team manager).

La formula – Le 16 squadre che prendono parte alla competizione sono suddivise in due gironi: giocheranno sette partite nella propria pool secondo la formula del girone all’italiana, con le prime due di ogni gruppo che si qualificheranno alle semifinali incrociate e alle successive partite per le medaglie.

Il calendario dell’Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 20.00 – Italia-Olanda

Giovedì 20 luglio 2023

Ore 15.00 – Francia-Italia

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 17.30 – Italia-Serbia

Domenica 23 luglio 2023

Ore 12.30 – Finlandia-Italia

Lunedì 24 luglio 2023

Ore 17.30 – Italia-Spagna

Mercoledì 26 luglio 2023

Ore 20.00 – Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 27 luglio 2023

Ore 20.00 – Polonia-Italia

Sabato 29 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (Ore 16.30 e 19.00)

Domenica 30 luglio 2023

Ore 16.30 Finale 3° posto

Ore 19.00 Finale 1°-2° posto

Tre i biancorossi protagonisti con la Nazionale Azzurra alla VNL

Sono tre i giocatori di Gas Sales Piacenza che partecipano con la nazionale azzurra alle finali della Volleyball Nations League in programma a Danzica, in Polonia, da domani al 23 luglio.

Al termine del collegiale di Firenze, il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha definito la lista dei 14 azzurri che vede la presenza di Yuri Romanò, Fabrizio Gironi e Leonardo Scanferla.

L’Italia affronterà domani mercoledì 19 alle ore 20.00 l’Argentina nei Quarti di Finale, squadra già affrontata in VNL nella gara d’esordio in Canada. La squadra è a Danzica già dal pomeriggio di ieri.

I 14 convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Fabrizio Gironi, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Il Programma

Quarti di Finale

19.07.2023

ore 17:00 USA – Francia

ore 20:00 Italia – Argentina

20.07.2023

ore 17:00 Giappone – Slovenia

ore 20:00 Polonia – Brasile

22.07.2023

Semifinale – Danzica (Polonia) ore 17:00

Semifinale – Danzica (Polonia) ore 20:00

23.07.2023

Finale 3°/4° posto – Danzica (Polonia) ore 17:00

Finale 1°/2° posto – Danzica (Polonia) ore 20:00

