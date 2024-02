Volley – Civitanova-Gas Sales Piacenza 0-3, i biancorossi si avvicinano al terzo posto

Tra poco il report completo…

I sestetti

CIVITANOVA: Lagumdzija, De Cecco, Nikolov, Bottolo, Anzani, Chinenyeze, Balaso (L). All. Blengini

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Leal, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

La cronaca

Pallonetto vincente di Romanò, errore di Lagumdzija: 3-2 Piacenza. Primo break di Civitanova: 7-4 per i cucinieri con Nikolov protagonista. Bella diagonale di Lucarelli, servizio vincente di Caneschi: Piacenza torna avanti 11-10. Nikolov in diagonale, Lagumdzija vincente: 13-12 Lube. C’è grande equilibrio all’Eurosuole Forum: 15-14 Piacenza. Fantastico Lucarelli, è fuga Gas Sales: 18-15. Ancora Caneschi velenoso al servizio: 22-17. Piacenza vince il primo set: 25-21 il parziale.

Secondo set

Ottimo avvio di Piacenza nel secondo set: 4-2. Difesa con il piede di Brizard, i biancorossi si esaltano: 6-3. Reazione della Lube, il muro di Anzani vale la parità: 8-8. A segno Romanò, ma la Lube è più continua in questo secondo parziale: 16-14. Muro fenomenale di Caneschi, Piacenza pareggia: 17-17. Perfetto il mani-out di Nikolov, Civitanova allunga 19-17. Piovono errori dai 9 metri: 21-21 all’Eurosuole Forum. Ace di Brizard, Piacenza sale 24-23. Civitanova annulla due set point con Nikolov: 25-25. Al quarto set point Piacenza chiude il parziale: 29-27.

Terzo set

Piacenza subito avanti anche nel terzo parziale: 5-4. Gas Sales Piacenza senza freni: 10-7 con la parallela di Leal. Capitan Brizard con l’attacco “di seconda”: 12-8 per i ragazzi di Anastasi. Romanò e Simon alzano la voce: 15-11. Nikolov non molla, ma Piacenza è in controllo totale: 17-13. Simon blocca Chinenyeze: 19-13. Diagonale strettissima di Romanò: 21-15 Gas Sales. Errore gratuito di Yant, 24-20 per Piacenza. Attacco vincente di Romanò, Piacenza chiude il set 25-22 e vince la partita.