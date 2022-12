Volley, Coppa Italia – La Gas Sales Piacenza affronta Verona per arrivare alla Final Four: è gara secca

Gas Sales Piacenza chiude il 2022 a Verona dove domani (ore 20.30 Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv) scenderà in campo al Pala AGSM AIM per affrontare la WithU Verona nei Quarti di Finale di Del Monte Coppa Italia SuperLega. In campo, divise dalla rete, la quarta e quinta forza della classifica al termine del girone di andata. Gara secca, chi vince sarà poi protagonista nella Final Four del 25 e 26 febbraio che si giocherà a Roma.

Una partita che si gioca a Verona nonostante le due formazioni avessero entrambe 19 punti in classifica ma la formazione scaligera vantava una vittoria in più rispetto ai biancorossi.

È la prima volta che le due squadre si affrontano in Coppa Italia. E per entrambe le formazioni quella di domani è un’occasione d’oro per risollevarsi dopo l’ultimo turno di campionato: Piacenza è uscita sconfitta nel derby della Via Emilia con Modena, Verona ha alzato bandiera bianca con Trento.

Gas Sales Piacenza è alla terza partecipazione alla Coppa Italia di SuperLega, la scorsa stagione è approdata alla Final Four di Bologna dove si arrese in semifinale a Perugia che poi ha vinto la competizione. Piacenza ha già espugnato Verona per 3-1 qualche giorno fa in occasione della prima giornata di ritorno di campionato.

Verona vuole raggiungere per la seconda volta la Semifinale di Del Monte Coppa Italia della massima serie dopo l’impresa alla prima partecipazione, nella stagione 2004-2005, quando fu eliminata da Vibo Valentia, squadra battuta per due volte in precedenza nelle Finalissime della Coppa di A2.

Yuri Romanò (opposto Gas Sales Piacenza)

“Con Verona è una partita fondamentale per raggiungere uno dei nostri obiettivi stagionali, la Final Four di Roma. Sappiamo bene che non sarà per noi una gara facile, arriviamo a questa gara da dentro o fuori dopo una brutta sconfitta in campionato e la voglia di riscatto è tanta. Ma è così anche per Verona. Dovremo ripetere la gara giocata qualche tempo fa a Verona, non sarà facile ma ci proveremo fino in fondo”.

PRECEDENTI: 11 (8 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi WithU Verona). Nessun precedente in Coppa Italia.

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020-2021 ed Enrico Cester a Verona nel 2019-2020.

Quarti di finale Del Monte Coppa Italia SuperLega

Oggi (ore 20.30)

Valsa Group Modena – Itas Trentino

Domani (ore 20.30)

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

WithU Verona – Gas Sales Piacenza

(arbitri: Vagni, Simbari) Diretta Rai Sport

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna