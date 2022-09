Volley – Domani la squadra si presenta alla città. Aperta la prevendita dei biglietti per la gara con Verona

Domani mercoledì 28 settembre Gas Sales Piacenza alza il velo sulla nuova stagione con la presentazione della squadra agli organi di informazione, alle autorità, sponsor e supporter biancorossi. L’appuntamento è alle 21.00 quando squadra, staff e dirigenti si recheranno al PalabancaEventi, già Palazzo Galli, per dare inizio ad una grande festa in occasione nella quale si avrà l’opportunità di fare la conoscenza di chi, con il proprio contributo e la propria passione, porta in alto la pallavolo maschile piacentina. E dove tante saranno le sorprese in vista della nuova stagione che per Gas Sales Piacenza inizierà domenica 2 ottobre alle 20.30 al PalabancaSport con la WithU Verona.

Prevendita

Parte la SuperLega ed è scattata la prevendita per il primo incontro casalingo di campionato dei biancorossi che sfideranno al PalabancaSport, domenica 2 ottobre alle ore 20.30, la WithU Verona, gara valida per la prima giornata.

I biglietti potranno essere acquistati presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, tramite il portale Vivaticket (www.vivaticket.com). Solo nella giornata di gara sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del PalabancaSport.

Questi i prezzi dei biglietti

Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

Tribuna Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Curva Lupi e Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Biglietto ridotto: dai 6 anni ai 21 e over 70

Ingresso gratuito per i nati dal 2016 compreso e anni seguenti

Ingresso ridotto riservato ai nati dal 2001 compreso e anni seguenti

Ingresso ridotto riservato ai nati nel 1952 e anni precedenti

Fino a sabato primo ottobre prosegue la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 esclusivamente presso il PalabancaSport e tramite il portale Vivaticket (www.vivaticket.com) ai prezzi di seguito indicati:

• Abbonamento Tribuna Farnese e Gotico € 250 (intero); € 220 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Lupi € 235 (intero); € 210 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero); € 180 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 100 (ridotto categorie speciali)

È possibile ritirare la tessera di abbonamento presso il PalabancaSport negli uffici di segreteria giovedì e venerdì dalle 17 alle 19. Inoltre, in occasione della prima giornata di campionato, il 2 ottobre presso la biglietteria del PalabancaSport.

Nelle Categorie Speciali rientrano: Dipendenti di Aziende Sponsor e i loro famigliari; Tesserati FIPAV (atleti e dirigenti delle Società di volley); Famigliari degli atleti del settore giovanile You Energy Volley.

I tifosi che fanno parte delle Categorie Speciali possono acquistare l’abbonamento unicamente su prenotazione inviando una e-mail a biglietteria@youenergyvolley.it

Gas Sales Energia premia i clienti tifosi della squadra che sottoscriveranno un abbonamento con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto in bolletta di €. 50. Per godere della promozione occorre inviare copia dell’abbonamento all’indirizzo e-mail volleypiacenza@gasales.it indicando il codice cliente riportato in bolletta, per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Gas Sales Energia.

Badaracco Assicurazioni ha deciso di dedicare agli abbonati di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2022-2023 un buono sconto di €.100 a fronte di una spesa minima di €. 200 per una polizza infortuni, polizza casa o polizza commercio. Per ulteriori informazioni e prenotare il ritiro del buono sconto è possibile telefonare al 0523/336619 o inviare una e-mail a info@badaraccoassicurazioni1978.it oppure passare in Agenzia a Piacenza in Piazza Cittadella, 16.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.