Volley – Fabrizio Gironi vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione

Fabrizio Gironi, classe 2000, vestirà la maglia di Gas Sales Piacenza anche nella prossima stagione. Il prolungamento del contratto tra Gironi e Gas Sales Piacenza è stato siglato nei giorni scorsi con viva soddisfazione di entrambe le parti. Nella stagione appena conclusa lo schiacciatore / opposto biancorosso ha collezionato tra Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto, Finale 3° Posto e Cev Volleyball Cup è sceso in campo in quarantasette occasioni, ha giocato 90 set realizzando 82 punti, 11 ace e 7 muri.

Le parole di Fabrizio Gironi

“Sono particolarmente soddisfatto di potere continuare il mio percorso di crescita in una società importante con idee molto chiare e soprattutto con tanta voglia di crescere sempre di più anno dopo anno. A Piacenza mi sono trovato bene, potere lavorare a fianco di tanti campioni mi ha fatto solo bene e mi farà ancora più bene la prossima stagione. Sarà la mia prima esperienza in Champions League e la cosa mi stimola parecchio”.

Due metri di altezza, nato a Vimercate Fabrizio Gironi si è avvicinato allo sport giocando a calcio che ha poi lasciato per iniziare a giocare a pallavolo. Ha completato il suo percorso di crescita con il Volley Segrate giocando in Serie C, B2 e B mettendosi in luce e Milano lo ha portato in SuperLega. A Milano è rimasto due stagioni per poi passare a Taranto dove ha vinto il Campionato di A2 e l’anno successivo ha giocato in SuperLega. Nell’estate scorso è arrivato alla corte della Società della Presidente Elisabetta Curti come schiacciatore per poi cambiare ruolo e diventare opposto.

Fabrizio Gironi, che ha esordito con l’Italia la scorsa estate nell’amichevole con la Bulgaria giocata a Cavalese. E’ inserito nella lista dei 30 giocatori che il tecnico della Nazionale Azzurra Ferdinando De Giorgi ha diramato nei giorni scorsi in vista della VNL.