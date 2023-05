Al via “Bottega FareTeatro”, a XNL venti giovani attori da tutta Italia a lezione da Marco Baliani

C’è grande fermento artistico al secondo piano di XNL Piacenza dove in questi giorni ha preso il via la seconda edizione di “Bottega XNL – Fare Teatro”, il corso di alta formazione teatrale a cura della sezione di Cinema e Teatro che in questi mesi ha animato il centro con rassegne, corsi, presentazioni e recentemente con il festival “L’Ora di Cinema” destinato alle scuole.

“Bottega XNL – Fare Teatro” è un progetto innovativo che unisce alta formazione, produzione e fruizione artistica e che per il secondo anno consecutivo è affidato al regista Marco Baliani. Il regista, sceneggiatore e attore teatrale, sarà dunque Maestro di Bottega di questa seconda edizione del corso, finalizzato alla realizzazione di un’inedita versione di Edipo da Sofocle, che andrà in scena in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia il 23, 24 e 25 giugno.

Il progetto era stato presentato a febbraio in un partecipato incontro con la storica Eva Cantarella e con lo stesso Baliani, che aveva lanciato il bando nazionale per giovani attori e attrici.

Centinaia le candidature

Al bando, in un solo mese, hanno risposto centinaia di giovani attori da tutta Italia, con una partecipazione che ha mantenuto l’ottimo trend dell’anno scorso. Lo stesso Baliani si è quindi occupato ad aprile delle selezioni, rese particolarmente impegnative dall’elevato livello artistico dei candidati.

«L’elevato livello artistico rilevato nelle selezioni, l’altissima partecipazione ai bandi di questi primi due anni (ben oltre le nostre più ottimistiche aspettative), insieme alla bellezza della tragedia di Antigone rappresentata a luglio scorso, ci hanno confermato la bontà del progetto di Bottega XNL – commenta Paola Pedrazzini, direttrice di Bottega XNL e del Festival di Veleia – un luogo unico in cui il “Maestro” tramanda i propri saperi a giovani che vogliono fare dell’arte teatrale il proprio ‘mestiere’, così come avveniva nelle antiche botteghe rinascimentali.

L’espressione artistica compiuta e duratura non nasce all’improvviso. Va coltivata nel tempo e soprattutto tramandata dai maestri agli allievi nel corso del tempo e in un luogo idoneo a preservarne e rilanciarne l’esperienza diretta. È un insieme di elementi che concorrono all’unicità dei risultati e lo stile inimitabile di un artista è il frutto di autentici segreti di bottega. Tutto questo è Bottega XNL – Fare Teatro ed è con grande emozione che iniziamo in questi giorni questa avventura artistica unica».

Il gruppo degli allievi selezionati è composto da 20 giovani dai 20 a i 35 anni d’età, neodiplomati di scuole di teatro, allievi, ex allievi e giovani professionisti provenienti da differenti regioni (in prevalenza daEmilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Basilicata, Puglia), arrivati a XNL nei giorni scorsi per prendere parte a questo percorso di alto livello che fa di Piacenza un luogo di riferimento per la formazione teatrale.

XNL luogo in cui valorizzare l’arte

«Da subito abbiamo pensato a XNL come a un luogo in cui valorizzare la dimensione formativa delle arti, con incontri per la cittadinanza e lavorando con le scuole su tutte le discipline che abitano il Centro – è il commento del presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi – ma con Fare Teatro e l’omologo Fare Cinema la sfida è ancora più ambiziosa: fare di Piacenza un luogo di riferimento per l’alta formazione, offrendo ai giovani di talento che desiderano lavorare in ambito teatrale e cinematografico delle occasioni di crescita concrete e di valore. Attraverso la partecipazione alla produzione di opere di caratura nazionale (è anche questa la grande intuizione del progetto Bottega) questi ragazzi non solo accresceranno le proprie competenze ma aggiungeranno un tassello significativo al proprio curriculum».

In questa prima settimana di maggiogli allievi saranno impegnati tutto il giorno al secondo piano di XNL, per seguire un corso intensivo impostato sul modello dello storico corso Fare Cinema, che esordì a Bobbio con il maestro Marco Bellocchio e a partire dal quale la direttrice artistica della sezione cinema e teatro di XNL Paola Pedrazzini ha ideato il progetto “Bottega”.

Dopo alcune settimane di pausa il corso riprenderà il primo giugno, sempre in XNL, e si concluderà nell’area archeologica di Veleia per la fase finale di messa in scena dell’opera.

Marco Bailani

Marco Baliani ha tratteggiato così agli allievi lo scenario di lavoro: «Un Re è stato ucciso con tutta la sua scorta. Questa strage è rimasta impunita per troppo tempo. Nessuno ha cercato o voluto scoprire chi sono gli assassini o i mandanti. I corpi di quei morti non hanno trovato pace, è come se fossero rimasti insepolti, sono rimasti a vagare come fantasmi perché nessuno ha potuto narrare la loro morte, dandole così un senso, anche se terribile.

Da allora il paese, la città, è malata di un male che è peggio di una pestilenza perché corrode gli animi e altera la convivenza civile. Prima ancora che compaia in scena Edipo, che gli venga chiesto di portare soccorso alla malattia della città di Tebe, è questo scenario che mi affascina. Per me la tragedia è prima di tutto tragedia di un popolo, sono i cittadini della polis, quelli che la fanno vivere quotidianamente, sono loro, i loro corpi, ad agire le forme del tragico che incombe su di loro. Per aspettare Edipo, occorre prima sapere chi sono coloro che lo attendono alla prova».

Gli allievi

Tra gli allievi scelti da Marco Baliani, particolarmente nutrita risulta la componente dal Sud Italia, proveniente da Puglia, Calabria e Basilicata, ma ci sono anche presenze dall’Emilia-Romagna e dalla Lombardia e due ragazzi da Piacenza e provincia. Questo l’elenco completo dei partecipanti: Mario Berretta (Reggio Calabria), Luca Morciano (Squinzano, LE), Cristina Violetta Latte (Ostuni), Riccardo Bursi (Castellarano, RE), Gabriele Graham Gasco (Torino), Michele Bonvini (Piacenza), Francesco Zaccaro (Matera), Alice Bonvini (Milano), Anna Gamba (Belluno), Eleonora Lausdei (Roma) , Lorenzo Prevosti (Lodi), Federica Carra (Milano), Pasquale Aprile (Napoli), Lorenza Sgrò (Vibo Valentia), Samira Mancino (Valenzano, BA), Lorenzo Fracchia (Quargnento, AL), Sem Bonventre (Erice, TP), Tommaso Ferrandina (Matera), Matteo Ippolito (Borgonovo Val Tidone, PC), Salvatore Pappalardo (Floridia, SR).