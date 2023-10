Volley – Gas Sales Piacenza a Biella per la semifinale di Supercoppa: avversaria la Lube

Gas Sales Piacenza è da ieri sera a Biella dove da domani è in programma la Final Four della Del Monte® Supercoppa SuperLega 2023 organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte, il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro e la Scuola di Pallavolo Biellese.

I biancorossi saranno impegnati domani, martedì 31 ottobre, al Biella Forum con inizio alle 20.30 (diretta su Rai Sport, live streaming VBTV e su www.radiosound95.it/ascolta/ in alternativa sarà possibile seguire la diretta radiofonica sulle frequenze 95.0 e 94.6 di Radio Sound) nella seconda Semifinale della manifestazione: avversaria la Cucine Lube Civitanova.

Il programma

La prima semifinale è in programma alle 17.30 e vedrà in campo Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia. La finale è in programma mercoledì primo novembre alle 17.00 in diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv.

Oggi pomeriggio per i ragazzi di coach Anastasi seduta di lavoro tecnico al Biella Forum e possibilità di provare luci e distanze del rinnovato impianto piemontese. Domani mattina rifinitura.

Sarà quella di Biella la prima Final Four di Del Monte® Supercoppa SuperLega per la società della Presidente Elisabetta Curti.

Le statistiche

Andrea Anastasi è alla sua terza partecipazione alla Del Monte® Supercoppa, lo scorso anno alla guida di Perugia l’ha vinta. Dopo tante stagioni di esperienza in panchina in giro per l’Europa tra club e nazionali con tanti trofei in bacheca tra cui proprio una Supercoppa conquistata in Polonia con il Trefl Sopot Gdansk, Andrea Anastasi si presenta per il secondo anno consecutivo all’atto conclusivo della Del Monte® Supercoppa. La prima volta fu la finale giocata il 12 ottobre 2004 e persa con Brebanca Lannutti Cuneo, la seconda la scorsa stagione e vinta alla guida di Perugia.

Tra i giocatori di Gas Sales Piacenza Fabio Ricci ha vinto il trofeo tre volte (2017, 2019 e 2020).

Alla Final Four Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è arrivata grazie alla vittoria della Del Monte® Coppa Italia SuperLega giocata a Roma lo scorso febbraio davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’impianto e i precedenti

Il Biella Forum è un impianto da 5000 posti e sarà per 48 ore la capitale della pallavolo italiana grazie al primo grande evento della stagione 2023-2024 della Pallavolo Serie A. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza partecipa per la prima volta alla competizione, Cucine Lube Civitanova insegue la sua quinta Del Monte® Supercoppa con l’intenzione di interrompere il lungo digiuno dopo i trionfi andati in scena nelle edizioni 2006, 2008, 2012 e 2014.

Tre delle quattro antagoniste si presentano al via con un nuovo head coach, solo la Lube ha confermato il proprio allenatore alle redini della squadra.

PRECEDENTI: 9 (1 successo di Piacenza e 8 di Cucine Lube Civitanova)

Andrea Anastasi, coach Gas Sales Piacenza

“Sarà una Supercoppa un po’ complicata per tutte le squadre che hanno accolto da poco i giocatori delle nazionali, è inevitabile che ci sia molta stanchezza in questi ragazzi. Questa competizione a mio modo di vedere arriva un po’ troppo presto in questa stagione però non c’erano altre date e quindi dobbiamo accettare questo momento. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto i conti ogni giorno con i giocatori che avevamo in palestra per cercare di fare del nostro meglio per essere già competitivi per questo appuntamento, è un obiettivo del club di fare il proprio meglio in ogni competizione”.

Antoine Brizard, capitano Gas Sales Piacenza