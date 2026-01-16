Serie B – Assigeco Piacenza chiamata al colpaccio sul campo della Herons Montecatini – AUDIO

Il turno di riposo dello scorso weekend ha permesso all’Assigeco Piacenza di recuperare le energie, godendosi per qualche giorno in più il convincente successo ottenuto sul campo di Desio. Finito il tempo dei festeggiamenti, per i biancorossoblu è arrivato il momento di prepararsi a una nuova sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, ovvero la trasferta toscana contro la Fabo Herons Montecatini. Il match avrà luogo alle 20:45 di questo sabato 17 gennaio al PalaTagliatedi Lucca, e vedrà i Lupi affrontare una squadra reduce da una striscia positiva di quattro vittorie consecutive.

Le parole di Anaekwe a Radio Sound

Il focus su Herons Montecatini

Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, il presidente Andrea Luchi ha optato per un cambio di direzione in panchina, sostituendo coach Federico Barsotti con il leggendario Meo Sacchetti, arrivato a novembre per risollevare la classifica. Sono servite alcune partite di ambientamento, ma ora la Fabo Herons Montecatini sembra aver finalmente trovato la quadra e si presenta al match contro l’Assigeco reduce da quattro successi consecutivi, l’ultimo dei quali nella difficile sfida interna contro Omegna.

Il quintetto titolare della squadra vede la presenza nel backcourt dello storico capitano di Vigevano Filippo Rossi, Lukas Aukstikalnis, fresco vincitore del campionato con Roseto e principale pericolo offensivo, e Nicola Mastrangelo, ala versatile dalle spiccate doti difensive. Sotto canestro sono pronti a farsi valere due giocatori che l’anno scorso militavano in Serie A2: l’ala grande Riccardo Chinellato, che dovrebbe rientrare in gruppo dopo aver saltato l’ultima di campionato per un guaio alla coscia, e il pivot Yannick Giombini, ex Juvi Cremona e gran rimbalzista.

Dalla JuVi è arrivato pochi giorni fa anche il playmaker Ruben Zugno, pronto a rinforzare il reparto guardie con la sua esperienza e creatività. Dalla panchina come cambio degli esterni esce un veterano come Nicola Natali, oltre alla guardia calabrese Daniele dell’Uomo. A far rifiatare il reparto lunghi saranno invece Giorgio Sgobba, giocatore con molti punti nelle mani, e il pivot maliano classe 2006 Youssouf Kamate. Completano il roster i giovani Matteo Antonelli e Francesco Rosi.

Il match di andata si è concluso con il punteggio di 85-84 in favore di Piacenza, al termine di una gara estremamente combattuta decisa a pochi istanti dalla sirena da un canestro in penetrazione di uno strepitoso Lorenzo Calbini.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy