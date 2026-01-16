Serie B – Assigeco Piacenza chiamata al colpaccio sul campo della Herons Montecatini – AUDIO

Il turno di riposo dello scorso weekend ha permesso all’Assigeco Piacenza di recuperare le energie, godendosi per qualche giorno in più il convincente successo ottenuto sul campo di Desio. Finito il tempo dei festeggiamenti, per i biancorossoblu è arrivato il momento di prepararsi a una nuova sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, ovvero la trasferta toscana contro la Fabo Herons Montecatini. Il match avrà luogo alle 20:45 di questo sabato 17 gennaio al PalaTagliatedi Lucca, e vedrà i Lupi affrontare una squadra reduce da una striscia positiva di quattro vittorie consecutive.
Le parole di Anaekwe a Radio Sound
Il focus su Herons Montecatini
Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, il presidente Andrea Luchi ha optato per un cambio di direzione in panchina, sostituendo coach Federico Barsotti con il leggendario Meo Sacchetti, arrivato a novembre per risollevare la classifica. Sono servite alcune partite di ambientamento, ma ora la Fabo Herons Montecatini sembra aver finalmente trovato la quadra e si presenta al match contro l’Assigeco reduce da quattro successi consecutivi, l’ultimo dei quali nella difficile sfida interna contro Omegna.
Il quintetto titolare della squadra vede la presenza nel backcourt dello storico capitano di Vigevano Filippo Rossi, Lukas Aukstikalnis, fresco vincitore del campionato con Roseto e principale pericolo offensivo, e Nicola Mastrangelo, ala versatile dalle spiccate doti difensive. Sotto canestro sono pronti a farsi valere due giocatori che l’anno scorso militavano in Serie A2: l’ala grande Riccardo Chinellato, che dovrebbe rientrare in gruppo dopo aver saltato l’ultima di campionato per un guaio alla coscia, e il pivot Yannick Giombini, ex Juvi Cremona e gran rimbalzista.
Dalla JuVi è arrivato pochi giorni fa anche il playmaker Ruben Zugno, pronto a rinforzare il reparto guardie con la sua esperienza e creatività. Dalla panchina come cambio degli esterni esce un veterano come Nicola Natali, oltre alla guardia calabrese Daniele dell’Uomo. A far rifiatare il reparto lunghi saranno invece Giorgio Sgobba, giocatore con molti punti nelle mani, e il pivot maliano classe 2006 Youssouf Kamate. Completano il roster i giovani Matteo Antonelli e Francesco Rosi.
Il match di andata si è concluso con il punteggio di 85-84 in favore di Piacenza, al termine di una gara estremamente combattuta decisa a pochi istanti dalla sirena da un canestro in penetrazione di uno strepitoso Lorenzo Calbini.