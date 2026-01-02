Volley – Gas Sales Piacenza, biancorossi in campo sabato al PalabancaSport con Cuneo: curiosità e statistiche

Capodanno in palestra per Gas Sales Piacenza che in vista della partita con Cuneo torna oggi pomeriggio in palestra.

Dopo aver chiuso al PalabancaSport il 2025 con il successo nei Quarti di Finale di Coppa Italia con Modena, la formazione biancorossa inizia il 2026 sempre davanti al pubblico amico.

Sabato 3 gennaio (ore 17.00) al PalabancaSport arriva MA Acqua S.Bernardo Cuneo nell’anticipo della terza giornata di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.

Sfida numero quattro quella in arrivo contro la formazione piemontese. Sono tre i precedenti tra le due squadre: due risalgono alla stagione 2018-2019 in Regular Season Serie A2 Credem Banca Girone Blu ed una alla gara di andata in cui si impose in terra piemontese in rimonta al tie break la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (27-25, 25-18, 15-25, 20-25, 10-15).

Il bilancio nei tre precedenti tra le due squadre vede in vantaggio Piacenza: stagione 2018-2019 tredicesima giornata di andata vittoria per 3-0 (25-20, 25-15, 25-23) di Piacenza al PalabancaSport mentre in terra piemontese nella gara di ritorno vittoria di Cuneo per 3-0 (25-23, 28-26, 25-16). E nella quarta giornata d’andata di questa stagione a Cuneo vittoria al tie break per Piacenza.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre è proprio quello giocato in terra piemontese nella gara d’andata di queta stagione: Piacenza si impose al tie break e la partita registrò 205 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2018-2019, nella gara di ritorno a Cuneo il secondo parziale andò ai piemontesi per 28-26. Due i set più agevoli: il primo e è stato registrato sempre nella stagione 2018-2019 nella gara di andata al PalabancaSport quando nel secondo set si impose Piacenza per 25-15. Il secondo nella gara di andata di questa stagione quando Piacenza nel terzo set si è imposta per 25-15.

Coppa Italia

Gas Sales Piacenza ha chiuso il 2025 con la vittoria nei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega superando Valsa Group Modena ed è tra le quattro formazioni che il 7 e 8 febbraio a Bologna giocheranno la Final Four della manifestazione.

Sabato 7 febbraio la prima semifinale vedrà scendere in campo Itas Trentino e Gas Sales Piacenza mentre la seconda semifinale la giocheranno Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia.

