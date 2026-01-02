Sede dell’Avis a Podenzano danneggiata coi petardi, il sindaco: “Chi ha visto qualcosa si rivolga alle autorità”

La sede dell’Avis a Podenzano danneggiata nella notte di Capodanno, presumibilmente da alcuni petardi. La denuncia arriva dal sindaco, Riccardo Sparzagni.

“Mi spiace tantissimo iniziare l’anno con un post di condanna, ma credo che sia doveroso prendere posizione verso un comportamento già grave di per se, reso ancor più grave dal fatto che è stato fatto contro la sede dell’Avis. Un conto è divertirsi, un conto è assumere comportamenti pericolosi per se è per gli altri e danneggiare le cose pubbliche, che sono di tutti”.

Non sempre è facile risalire ai responsabili

Quest’anno la Polizia Locale ha applicato diverse sanzioni Amministrative per danneggiamenti e grazie a questo in alcune zone i comportamenti sono migliorati, ma come possiamo immaginare non è sempre facile risalite ai colpevoli, anche perchè diciamocelo, vige un poco di omertà.

Telecamere e videosorveglianza

Sono in fase di installazione 26 nuove telecamere e c’è un progetto per richiederne altre. A questo punto valuteremo se inserire anche un progetto per il centro, ma ovviamente è impensabile coprire l’intero territorio comunale.

I progetti devono essere approvati dalla Prefettura con iter piuttosto lunghi ed hanno costi elevati oltre a necessità di personale per la gestione.

Inoltre generalmente le telecamere spostano solo il problema, da un’area monitorata ad un’altra che non lo è.

Di certo ieri sera al centro sportivo c’erano tante persone, se qualcuno ha visto qualcosa può rivolgersi alle autorità competenti per segnalare e magari aiutare nell’individuazione dei responsabili di questo bruttissimo gesto che non si vorrebbe lasciare impunito.

