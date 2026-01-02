Serie B – Il girone di ritorno dell’Assigeco parte dall’insidiosa trasferta di Desio – AUDIO

Dopo il botto natalizio con la grande vittoria esterna su Vicenza, l’UCC Assigeco Piacenza non è riuscita a chiudere al meglio il girone d’andata, incappando in una brutta sconfitta casalinga contro Casale Monferrato. Un’occasione persa che però i Lupi sono pronti a lasciarsi alle spalle per iniziare al meglio nuovo anno solare e girone di ritorno, quando sabato 3 gennaio alle ore 20:30 scenderanno in campo sul parquet del PalaFitLine di Desio per affrontare la Rimadesio Desio, una squadra che ha disputato una prima metà di campionato convincente e distante solamente quattro punti in classifica dai biancorossoblu.

Le parole di Giovanni Poggi a Radio Sound

Il focus su Desio

Reduce da una salvezza al secondo turno di play-out contro Fiorenzuola, la Rimadesio Desio sta finora disputando un campionato positivo, con un record di 9 vittorie e 9 sconfitte che momentaneamente vale l’ultimo pass per i play-in. Guidata da coach Daniele Quilici, la formazione brianzola è riuscita a trovare scalpi importanti, come la vittoria in trasferta sul campo degli Herons Montecatini, grazie a un gioco ad alto ritmo che le consente di essere il miglior attacco del campionato.

I biancoarancio possono contare su un quintetto le cui chiavi sono affidate al playmaker vicentino Michele Munari, assistito dal prodotto del settore giovanile di Cantù Gabriele Tarallo, il lungo scuola Zalgiris Kaunas Emilis Bartninkas e due veterani come Gabriele Giarelli e lo storico capitano Andrea Mazzoleni. In uscita dalla panchina troviamo un sesto uomo di lusso come Stefano Conte, miglior realizzatore della squadra nonostante poco più di 20 minuti di media sul parquet, un giovane promettente come Stefano Elli, l’esterno Matteo Tornari, al quarto anno consecutivo in Brianza, l’ex Sant’Antimo Francesco Spinelli e il pivot classe 2006 Lorenzo Leoni.

Il match d’andata ha visto la vittoria dell’Assigeco 85-84 decisa da due triple di Andrea Mazzucchelli, di cui una a fil di sirena, dopo una rimonta folle nel minuto finale di partita.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy