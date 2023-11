Volley – Gas Sales Piacenza: biancorossi in palestra per preparare la sfida di Champions League con Lisbona

Dopo tre partite nel giro di sette giorni, Gas Sales Piacenza, torna in palestra oggi pomeriggio per preparare la sfida di giovedì prossimo a Lisbona valida per la seconda giornata di Champions League e di domenica prossima 3 dicembre quando al PalabancaSport arriverà Rana Verona.

In terra portoghese Gas Sales Daiko Piacenza affronterà giovedì 30 novembre, con inizio alle 20.30 (21.30 ora italiana) lo Sport Lisboa e Benfica, gara valida per la seconda giornata della Pool C della Cev Champions League.

Domenica 3 dicembre al PalabancaSport con inizio alle 20.30 (diretta su Rai Sport) la formazione biancorossa affronterà nell’ottava giornata d’andata del campionato di SuperLega Credem Banca, Rana Verona.

Programma settimanale