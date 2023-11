Volley – La Gas Sales cade al tiebreak a Monza, Brizard lascia il campo dolorante

La Gas Sales Piacenza torna da Monza con solo un punto in più in classifica, dopo una gara persa al tiebreak. Per i ragazzi di Anastasi si tratta della terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions. Il tecnico ha schierato Gironi come opposto, lasciando Leal in coppia con Lucarelli in banda. Piacenza per due volte è andata avanti nella partita e per due volte si è vista raggiungere dai brianzoli. Nel tiebreak, al di là della mancata vittoria, è arrivata anche un’altra cattiva notizia per gli ospiti: il palleggiatore titolare Brizard è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Bruno Dias.

Ora i biancorossi si preparano per la difficile trasferta di Lisbona: giovedì affronteranno in Portogallo il Benfica per restare aggrappati alla qualificazione della Pool C di Champions.

I sestetti di Monza-Gas Sales Piacenza

MONZA: Loeppky, Kreling, Takahashi, Maar, Di Martino, Galassi, Gaggini (L). All. Eccheli

GAS SALES PIACENZA: Gironi, Brizard, Leal, Lucarelli, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi

Primo set

Iniziata la partita . Piacenza avanti 2-1, punto Lucarelli. Si prosegue punto a punto: 4-4. Primo tempo perentorio di Simon: 7-7. Mini-Break di Monza. 9-7. Ace di Brizard: 9-9. Gironi cerca e trova mani fuori: 10-11. Ace di Lucarelli: 10-13. Altro punto di Gironi: 11-14. Monza torna a meno uno (14-15). Piacenza arriva avanti a punto numero 16 (14-16). Pallonetto di Loeppky: 16-17. Contro-Break di Monza che si porta sul 18-18. Muro di Gironi: 18-19. Altro punto trovato da Loeppky: 19-20. Punto di Leal: 20-22. Ennesimo punto di Leal: 21-23 Piacenza. Primo tempo di Simon e set point Gas Sales: 21-24. Parallela di Lucareli e Piacenza si porta a casa il primo set: 25-22.

Secondo set

Riprende il gioco con il punto in schiacciata di Takahashi. Muro Leal: 2-1 Gas Sales. Battuta in rete di Takahashi: 2-3. Ace di Galassi: 6-3. Freeball di Maar e Anastasi chiama il time out. Monza doppia Piacenza: 8-4. Lucarelli cerca e trova amni fuori: 8-5. Altro mani fuori trovato da Lucarelli e Piacenza si porta a meno uno: 8-7. Muro a tre di Piacenza Out : 7-12. Siluro di Lucarelli: 8-12.

Out la schiacciata di Takahashi: 12-10. Punto Gironi: 13-11. Altro punto Takahashi: 14-11. Di nuovo Takahashi: 16-12. Punto Leal grazie al tocco del muro di Monza: 16-13. Primo tempo Galassi: 17-13. Gironi cerca e trova un mani fuori. 18-14. Muro out di Maar: 20-15. Primo tempo devastante di Simon: 20-16. Ace di Simon: 20-17. Muro out di Takahashi: 21-16. Punto a tutto braccio di Leal: 21-18. Primo tempo Ricci: 22-19. Altro muro out di Monza: 23-19. Set point Monza. I locali vincono il secondo set: 25-21.

Terzo set

Incomincia il terzo set con un gran punto di Lucarelli in schiacciata. Punto Leal: 2-1. Primo tempo Simon: 3-1. Muro Piacenza: 4-1. Gran pipe di Lucarelli: 5-2 Piacenza. Monza si porta a meno uno con un ace di Galassi: 5-4. Muro out cercato e trovato da Gironi: 6-4. Punto Leal: 7-5. Monza si porta a meno uno con Maar. Primo tempo Ricci: 8-6. Primo tempo di Simon: 9-7.

Grande diagonale di Lucarelli: 10-7. Altro primo tempo di Simon: 11-8. Muro Piacenza: 12-8. Punto Takahashi: 13-11. Tocco di seconda di Brizard: 15-11. Ace di Leal: 17-13. Punto Maar: 17-14. Incrocio delle linee trovato da Gironi: 18-15. Diagonale stretta di Lucarelli: 19-16. Monza si porta a meno uno. Fallo di accompagnata fischiato a Galassi; errore di Takahashi e Piacenza ne approfitta : 22-18. Ace di Lucarelli: 23-18. Muro Simon e set point Piacenza. Piacenza vince il set 25-19 e torna avanti 2-1 nella partita.

Quarto set

Incomincia il quarto set. Incomincia meglio Monza: 4-1. Si porta a meno uno Piacenza Grazie a Leal: 4-3. Gironi porta Piacenza a meno uno. Nuova parità 6-6. Muro di Piacenza e sorpasso biancorosso: 7-6. Gran punto sul lungolinea di Leal. Parallela di gironi: 9-8. Parità trovata da Monza. Errore Lucarelli e sorpasso Monza. Palla out in battuta di Maar: 12-11 Monza.

Gran diagonale stretta di Leal che trova la parità. Erroraccio Piacenza e Monza ne approfitta per allungare:15-13. Altro punto di Monza : 16-13. Errore in battuta di Gironi: 18-14. Primo tempo Di Martino: 19-15. Esordio di Dias con la Gas Sales. Pipe di Takahashi: 22-16. Diagonale di Lucarelli: 22-17. Primo tempo Simon : 23-18. Muro di Simon: 23-19. Parallela di Leal: 24-20. Set point Monza. Monza vince il quarto set portando il risultato sul 2-2: 25-20.

Ultimo set

Inizia l’ultimo set di questa partita con il vantaggio Biancorosso portato da un muro del solito Simon. Muro di Monza che trova la parità. attacco di Maar che trova le mani di Brizard e conquista il terzo punto del set: 3-1. Diagonale di Lucarelli che porta il Piacenza a meno uno: 3-2. Punto di Piacenza che ne approfitta dopo un errore della difesa del Monza: 4-3 per la squadra di casa. Altro ottimo punto di Takahashi: 5-3. Punto Loeppky che ne approfitta del tocco a muro di Simon: 6-4.

Gran parallela di Recine: 7-5. Errore di Di Martino in schiacciata che concede a Piacenza di rifarsi sotto riportandosi a meno uno: 7-6. Pipe di Lucarelli: 9-7. Errore in battuta di Di Martino: 10-8. Errore in battuta anche per Simon: 11-8. Buon punto di Lucarelli che tiene vive le speranze dei Biancorossi: 12-10. Primo tempo di Ricci: 13-11. Match point Monza. Monza vince l’ultimo set e si porta a casa la partita: 15-12.