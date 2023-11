Karate – Ottimi risultati per il Piacenza Farnesiana al campionato nazionale Csen

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con grande successo al campionato nazionale CSEN di karate al quale hanno preso parte 122 società provenienti da tutte le regioni d’Italia con 1.709 atleti. L’evento si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme e i portacolori piacentini si sono ancora una volta distinti. Mattia Bongiorni già vicecampione d’Italia 2021 e campione d’Italia 2022 FIJLKAM, ha conquistato il titolo di Campione Nazionale Csen disputando quattro impegnativi incontri e dimostrando grande tenacia e tecnica nella categoria cadetti -70kg conquistando la medaglia d’oro.

Eva Dallavalle già vicecampionessa d’Italia 2023 FIJLKAM e numero 2 del ranking nazionale FIJLKAM nella categoria cadette -54kg ha conquistato la medaglia d’oro battendo ampiamente le avversarie nei quattro incontri disputati. Medaglia d’argento per Ginevra Livelli e di bronzo per Gaia Granelli (già medaglia di bronzo ai campionati italiani FIJLKAM 2023) nella categoria Under14 – 50kg, con quattro incontri disputati per entrambe.

Aurora Longeri (già medaglia di bronzo ai campionati italiani FIJLKAM 2022) nella categoria Under14 – 56kg ha conquistato la medaglia di bronzo disputando quattro incontri molto impegnativi ove ha ancora una volta dimostrato una eccezionale potenza nei colpi portati. Lorenzo Centonze con cinque incontri disputati si è classificato al terzo posto conquistando la medaglia di bronzo con tecniche spettacolari che hanno entusiasmato il folto pubblico presente.

Eccellente anche Sofia Bouraya, Karate Piacenza

Prestazione eccellente anche per Sofia Bouraya, che con quattro incontri disputati nella categoria Juniores -53kg si è classificata al quinto posto. Per le cinture colorate sono state conquistate tre medaglie d’oro, Fellous Hajar nella categoria Under14 -40kg con quattro incontri disputati, Martina Ponenti nella categoria Under14 -35kg con tre incontri disputati e Aicha Kouhaih nella categoria Under12 -42kg con tre incontri disputati. Lo staff della nota e storica società piacentina composto dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli è ora impegnato totalmente per i prossimi impegni che sono nel mese di dicembre la Coppa del Mondo WKF (Federazione Olimpica) di Jesolo con la partecipazione di 81 nazioni partecipanti e 4.200 atleti provenienti da tutti i continenti e in Spagna l’Open di Lloret de Mar.