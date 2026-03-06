Volley – Gas Sales Piacenza: domenica a Modena Gara 1 dei Quarti di Finale, curiosità e statistiche.

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 8 marzo (ore 20.30) al PalaSport G. Panini di Modena per affrontare Valsa Group Modena in Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026.

Si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per le Semifinali, chi perde giocherà i Play Off 5°.

Dopo la bella vittoria con Berlino nella gara di andata dei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup la squadra si ritrova oggi al PalabancaSport per due sedute di lavoro in vista della sfida con Modena, il derby della Via Emilia.

Sfida numero venticinque quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono ventiquattro i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega.

Il bilancio

Il bilancio è in perfetta parità: 12 vittorie per parte. In questa stagione le due squadre si sono affrontate tre volte: due in Regular Season e in entrambe le occasioni a vincere è stata la formazione modenese, una nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega e a vincere è stata la formazione biancorossa.

Le due squadre si sono affrontare quattordici volte in Regular Season con nove vittorie per i modenesi e cinque per i biancorossi, tre volte nei Play Off 5° Posto, nella stagione 2020-2021 con una vittoria per parte e nella stagione 2023-2024 con vittoria di Piacenza, due volte in Coppa Italia con vittorie di Gas Sales Bluenergy Piacenza e cinque volte nella stagione 2022-2023 nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto con tre vittorie di Piacenza.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla stagione 2022-2023: seconda giornata dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto quando Modena si impose al PalabancaSport per 3-2 (19-25, 25-21, 22-25, 25-21, 15-13) e la partita registrò 211 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021: sesta giornata di ritorno a Piacenza il primo parziale lo vinse Modena per 35-33 e alla fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2019-2020 il secondo set della seconda giornata di ritorno giocata a Modena si chiuse 33-31 per i modenesi.

Il parziale più agevole è stato in questa stagione: quarto set dei Quarti di Finale di Coppa Italia i biancorossi si imposero per 25-14.

Cev Cup

Continua, intanto, a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alle prossime due gare interne di tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: con Berlin Recycling Volleys, in programma al PalabancaSport mercoledì 11 marzo alle ore 19.30, valida per il ritorno dei Quarti di finale della Cev Volleyball Cup e con Valsa Group Modena, in programma al PalabancaSport sabato 14 marzo alle ore 18.00, valida per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Entrambe le gare sono incluse nell’abbonamento del campionato.

