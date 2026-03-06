Festival della cultura della libertà, dal 13 al 15 marzo la decima edizione dedicata alla “crisi occidentale”

Torna – puntuale da dieci anni – al PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza l’appuntamento con il Festival della cultura della libertà, intitolato al suo ideatore, Corrado Sforza Fogliani, scomparso nel dicembre del 2022.

Confermato il logo che aveva fatto il suo esordio nel 2023, pensato e voluto dall’avv. Sforza: gli aironi stilizzati si sono trasformati infatti in gabbiani, in omaggio al prof. Francesco Forte, che appena prima di morire aveva scritto una poesia-testamento intitolata “La verità del gabbiano”. Il prof. Forte – protagonista della vita politica con la forza del suo pensiero – non aveva mai mancato a nessuna edizione del Festival.

Prenderà dunque il via il 14 e 15 marzo la decima edizione del “Festival della cultura della libertà-Liberi di scegliere”, intitolato a Corrado Sforza Fogliani e sotto la direzione scientifica di Carlo Lottieri. Sul tema, di estrema attualità, scelto quest’anno si confronteranno 32 relatori, “Europa e America. Idue volti della crisi occidentale”.

Saranno dunque per la quarta volta i gabbiani a volare su Piacenza posandosi sul PalabancaEventi di via Mazzini, sede della manifestazione fin dal primo anno grazie alla disponibilità della Banca di Piacenza. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con Confedilizia, Banca di Piacenza, European students for liberty, Associazione dei Liberali Piacentini, Istituto Liberale.

Per informazioni: Associazione Luigi Einaudi (luigieinaudiassociazione@gmail.com – 328 2184586)

Organizzato da Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con Confedilizia, Banca di Piacenza, European students for liberty, Associazione dei Liberali Piacentini, Istituto Liberale.

ANTEPRIMA

L’anteprima al Festival di quest’anno sarà dedicata alla presentazione del volume “Occidente contro Occidente”: venerdì 13 marzo, sempre al PalabancaEventi, in Sala Panini alle 18, Luigi Curini, Michele Silenzi e Aldo Rocco Vitale illustreranno il libro scritto da Marco Bassani (edizioni Liberilibri). Questo saggio si interroga sulla nostra civiltà e vorrebbe cogliere il suo paradosso fondamentale, ossia quello di avere universalizzato le proprie idee fino al limite della dissolvenza. Solo riscoprendo la libertà come destino, qui ed ora, e non come nostalgia, l’Occidente potrà riconnettersi con il suo più profondo dover essere, che è quello di una lotta intestina e senza quartiere per rinnovare costantemente la propria anima.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Ricco come sempre di argomenti stimolanti e relatori d’eccezione il programma di conferenze che si terranno tutte in Sala Panini.

Sabato 14 marzo, alle 10.30, previsti i saluti del presidente dei Liberali Piacentini Antonino Coppolino, del presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna e del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. La I sessione (ore 11) verterà sul tema “Europa e Stati Uniti tra alleanza e dissidi”, con Daniele Capezzone, Dario Caroniti, Alessandro Vitale. A seguire (ore 12), lectio magistralis di Andrea Venanzoni sul tema “L’America della tecnoscienza: incubo o nuovo rinascimento?”.

Dopo la pausa pranzo, appuntamento alle 15 con la sessione II che si occuperà di “Europa e America: due economie divergenti” con Roberto Brazzale, Pierluigi Magnaschi, Paola Tommasi. Alle 16.30 III sessione con Eugenio Capozzi, Dario Fertilio, Aurelio Mustacciuoli che si domanderanno: “C’è ancora libertà di parola in Occidente?”. La prima giornata si concluderà con la lectio magistralis, alle 17.30, di Andrea Favaro (“La solidarietà in Occidente: fondamenti e finzioni”).

Domenica 15 marzo si parte alle 9.30 con la sessione IV (“La tradizione della libertà tra Europa e America”) con Raimondo Cubeddu, Lorenzo Maggi, Roberta Modugno, Diana Thermes. Alle 11 “Proprietà e diritto del lavoro in Europa e Stati Uniti” sarà l’argomento della sessione V che vedrà protagonisti Sergio Belardinelli, Vincenzo Nasini, Giovanni Sallusti, Sandro Scoppa. La mattinata si concluderà (ore 12) con un ricordo di Dario Antiseri (1940-2026), a cura di Carlo Lottieri e Roberta Modugno. Dopo la pausa pranzo sessione VI alle 15 con Dario Ciccarelli, Guglielmo Piombini, Luca Vassallo che si occuperanno de “Il protezionismo dell’Europa e il protezionismo degli Usa”. Alle 16 sessione VII sul tema “Educazione: due modelli a confronto”, con Anna Monia Alfieri, Gabriele Marmonti, Matteo Piazza. Le conclusioni e i saluti finali (ore 17) saranno affidati al direttore scientifico del festival Carlo Lottieri.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy