Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink è pronta per il debutto italiano: domenica in sella a Nonantola

Si avvicina il debutto italiano per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina attesa domenica dalla “prima” del calendario nazionale Donne Juniores a Nonantola, sede del locale trofeo cittadino. Il via della corsa organizzata dall’Us Formiginese è previsto a mezzogiorno, con 8 giri da 9 chilometri e mezzo da percorrere e con il traguardo posto dopo 76 chilometri.

Le “panterine” sono reduci dalla settimana in Olanda, aperta domenica scorsa dalla partecipazione all’Omloop van Schijndel-Gp Jozon dove Agata Campana ha centrato il terzo posto, con Matilde Rossignoli (settima) e Alessia Orsi (nona) in top ten. Successivamente, giornate di allenamento e test sotto l’occhio attento del Team Picnic Post-NL, a cui la Bft Burzoni VO2 Team Pink anche quest’anno è legata da un accordo di collaborazione.

Le parole di Krizia Corradetti, ds della squadra insieme al collega Vittorio Affaticati

“Arriviamo da un’esperienza in Olanda molto importante per le ragazze e che ha dato loro modo di conoscere come si corre nei Paesi del Nord. Siamo consapevoli della preparazione fatta in inverno, la prima gara è andata bene con il bel risultato di Agata oltre alla bravura delle altre ragazze. A Nonantola non diamo per scontato un arrivo in volata perché cercheremo di fare gara dura; se arrivasse lo sprint saremmo comunque pronte anche per questo scenario di corsa”.

La line up della Bft Burzoni VO2 Team Pink a Nonantola vedrà al via le sei ragazze interessate dall’esperienza internazionale di inizio stagione (Matilde Rossignoli, Agata Campana, Anna Longo Borghini, Giada Galasso e le gemelle modenesi Alessia e Martina Orsi, in gara dunque sulle strade di casa), affiancate domenica da Giulia Costa Staricco, Giulia Casubolo e Irene Ferrari.

Alla vigilia della corsa, invece, sabato in “vetrina” per le “panterine”, con la presentazione ufficiale alle 16 nella Sala Convegni di Confindustria Piacenza.

La line up della Bft Burzoni VO2 Team Pink a Nonantola

– Matilde Rossignoli (2008)

– Agata Campana (2008)

– Martina Orsi (2008)

– Alessia Orsi (2008)

– Giulia Costa Staricco (2008)

– Giulia Casubolo (2008)

– Anna Longo Borghini (2009)

– Giada Galasso (2009)

– Irene Ferrari (2009)

Ds: Vittorio Affaticati, Krizia Corradetti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy