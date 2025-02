Volley – Gas Sales Piacenza impegnata a Trento, Kovacevic: “Vogliamo fare vedere che anche con le grandi possiamo fare bene”

Il programma dell’ottava giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca 2024-2025 si apre con la sfida Itas Trentino – Gas Sales Piacenza: domani, sabato 8 febbraio, al ilT quotidiano Arena (ore 20.30) scendono in campo la seconda e quarta in classifica.

Trento è sul secondo gradino della graduatoria a due punti dalla capolista Perugia ma deve recuperare una partita, Piacenza è al quarto posto con cinque punti di vantaggio sulla coppa Verona e Milano appaiate al quinto posto.

Dopo i passi falsi con Milano e Civitanova negli ultimi due turni di campionato, Gas Sales Bluenergy Piacenza scende in campo con Trento con l’obiettivo di riprendere la sua corsa in campionato e raccogliere punti importanti per chiudere la Regular Season tra le prime quattro.

Uros Kovacevic, schiacciatore Gas Sales Piacenza

“Sappiamo bene che ci attende una partita molto difficile contro una squadra che sta attraversando un ottimo momento. Noi veniamo da una brutta partita e vogliamo fare vedere che anche contro le grandi possiamo fare bene, abbiamo tutto per fare bene. Certamente dovremo concretizzare al meglio ogni occasione e soprattutto non perderci alle prime difficoltà che sicuramente contro Trento arriveranno durante la partita. Torno volentieri a Trento, ultima squadra italiana in cui ho giocato prima di arrivare a Piacenza, dove ho vinto un mondiale per club e una Coppa Cev”.

L’avversario Itas Trentino

La formazione gialloblù ha vinto le ultime sette partite di campionato e nell’ultimo turno ha sconfitto fuori casa Rana Verna senza lasciare set agli avversari. Rispetto alla scorsa stagione il sestetto titolare è variato pochissimo nella sua fisionomia, l’unico vero innesto è quello del brasiliano Flavio Gualberto, centrale prelevato da Perugia, che insieme a Kozamernik e Bela Bartha compongono un reparto di posto 3 ben assortito in attacco e a muro. Per il resto Trento può contare su una spina dorsale tutta italiana composta da Sbertoli, Rychlicki, Michieletto, Lavia e Laurenzano. Le altre novità di questa stagione riguardano la panchina, ringiovanita con la promozione in prima squadra degli azzurrini Pellacani (centrale) e Bristot (schiacciatore) e rafforzata dall’ingaggio di Pesaresi e Gabi Garcia.

Alessandro Michieletto, schiacciatore Itas Trentino

“Quello che ci attende è a tutti gli effetti un big match, tenendo conto di quanto sia qualitativa e profonda la rosa di Piacenza, che arriverà a Trento sabato sera per provare ad ottenere il successo. Dal canto nostro contiamo molto sul fattore campo, ben sapendo che in questo rush finale ogni punto conquistato per la classifica può fare la differenza per ottenere il miglior piazzamento possibile. Sarà una grande serata di volley”.

Classifica

Sir Susa Vim Perugia p. 45; Itas Trentino 43; Cucine Lube Civitanova 39; Gas Sales Bluenergy Piacenza 35; Rana Verona e Allianz Milano 30; Cisterna Volley e Valsa Group Modena 19; Yuasa Battery Grottazzolina 17; Sonepar Padova 15; Mint Vero Volley Monza e Gioiella Prisma Taranto 13.

Sonepar Padova, Cisterna Volley, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova una partita in meno.