Serie B – Per la Bakery Piacenza c’è lo scoglio Mestre – AUDIO

Ventiseiesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, e la Bakery Piacenza è in anticipo sabato 8 febbraio 2025 alle ore 20:30. La squadra di coach Salvemini farà visita al Basket Mestre al PalaTaliercio. Inutile sottolineare la difficoltà del match per i biancorossi, che sfideranno una compagine in salute e tra le più forti del torneo cadetto sin dalle proiezioni estive. Superate le difficoltà iniziali, i lagunari sono adesso in gran ritmo e stanno risalendo la china della classifica.

Per Bakery Piacenza questo rappresenta un po’ l’ultimo scoglio di alto livello, prima di quattro partite di fila che assomigliano tanto a degli scontri diretti per conquistare posti in graduatoria ed evitare, così, la zona calda dei playout. Il calendario, infatti, propone la gara del PalaBakery contro la Virtus Imola (16 febbraio ore 18:00), la trasferta di Lumezzane (19 febbraio ore 20:30), il match in casa con Desio (23 febbraio ore 18:00) e il derby del PalArquato con Fiorenzuola (26 febbraio 20:30).

Le parole di Klanskis a Radio Sound

Le parole del vice allenatore Alessandro Bernini

«Quella con Mestre sarà la quarta partita consecutiva contro un top team a livello di roster. Ci arriviamo da un periodo di ‘up fisico’ nonostante le difficoltà di infortuni. Infatti, abbiamo disputato due partite dure e compatte contro Capo d’Orlando e Treviglio, e siamo fiduciosi di poter avere un buon impatto anche contro Mestre. Nelle ultime dieci partite ne ha vinte sette, quindi sta trovando una buona continuità di risultati e sta migliorando molto a livello difensivo dove entrano meno in rotazione e riescono a combattere uno contro uno.

Offensivamente hanno tanto talento sul perimetro con i loro esterni ed è una squadra atletica ed esperta che gioca prevalentemente in campo aperto prediligendo le soluzioni in transizione. I lunghi sono giocatori con caratteristiche diverse tra loro ma tutti e tre negli ultimi anni hanno sempre giocato nelle squadre che ambivano a vincere, quindi sono solidi all’interno della partita. Sappiamo che sarà una battaglia e ringraziamo anticipatamente i tifosi che sceglieranno di venirci a sostenere, perché come di consueto saranno la nostra arma in più e la spinta decisiva per spingerci oltre i limiti».