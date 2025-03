Volley – Gas Sales Piacenza in Semifinale e protagonista in Europa la prossima stagione. Travica: “Squadra in continua crescita”

E’ Semifinale Play Off Scudetto. E’ partecipazione certa ad una prossima Coppa Europea nella prossima stagione: Champions League o Coppa Cev lo si saprà tra qualche settimana. Una Gas Sales Piacenza in grande spolvero supera Verona anche in Gara 3 e stacca il pass per le Semifinali senza lasciare alcuna partita agli scaligeri. Lupi Biancorossi scatenati sugli spalti, giocatori in campo dopo un set di sofferenza ma questa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha adesso la forza di superare anche certe difficoltà.

Prova super a muro, ottima dalla linea dei nove metri e soprattutto quattro giocatori in doppia cifra: Maar con 15 punti, Mandiraci con 17, Simon con 12 e Romanò con 14.

Adesso si resta in attesa di conoscere la prossima avversaria, Trento o Cisterna.

Le parole di coach Travica

“Sono molto contento di come ha giocato la squadra, il primo set è stato difficile ma la squadra non si è disunita e ha messo in campo quanto facciamo durante la settimana in palestra. Siamo in crescita, continuiamo così e ci divertiremo. L’Europa è il giusto premio per questa squadra, per questa società”.

Le parole di Simon

“Stiamo giocando bene e possiamo fare ancora meglio, abbiamo giocato molto bene e vincere due gare consecutive a Verona non è cosa da tutti. Ci siamo riusciti e di questo dobbiamo essere orgogliosi, adesso testa alle Semifinali, c’è ancora tanto da lavorare”.

RANA VERONA – GAS SALES PIACENZA 1-3

(25-16, 17-25, 20-25, 19-25)

RANA VERONA: Zingel 3, Keita 21, Mozic 6, Cortesia 7, Abaev 1, Sani 13, D’Amico (L), Vitelli 4, Spirito, Ewert 1, Jensen 5. Ne: Chevalier, Bonisoli (L), Zanotti. All. Simoni.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Mandiraci 17, Simon 12, Romanò 14, Maar 15, Galassi 7, Brizard 4, Scanferla (L), Bovolenta. Ne: Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye, Loreti (L). All. Travica.

ARBITRI: Pozzato di Bolzano, Zanussi di Treviso.