Rugby – I Lyons escono sconfitti dalla sfida alle Fiamme Oro 32-19

Una prova con alti e bassi per i Lyons, che iniziano e chiudono meglio la sfida alla Fiamme Oro, ma subiscono troppo a cavallo dell’intervallo uscendo dalla contesa. Seconda uscita consecutiva a vuoto, con i Leoni che dopo tre trasferte consecutive torneranno al Beltrametti sabato 29 marzo per la sfida al Mogliano.

La cronaca

In avvio sono i Lyons a colpire, con tre rimesse laterali vincenti che portano a tre calci di punizione conquistati: arrivati a 5 metri dalla linea di meta è Minervino a schiacciare l’ovale sulla linea, finalizzando un’altra azione da maul, Leoni in vantaggio dopo 5 minuti di gara. Le Fiamme oro provano a rispondere puntando su azioni veloci, ma faticano a risalire il campo. Al 15’ arriva la svolta del primo tempo: su un’azione veloce dei trequarti romani Via ferma con un evidente sgambetto Fusari, e viene sanzionato con un cartellino giallo che costringe i suoi a 10’ di inferiorità numerica.

Le Fiamme ne approfittano per accorciare le distanze con un calcio piazzato trasformato da Di Marco al 18’. La superiorità numerica dei Cremisi porta frutti al 22’, con una lunga azione corale dei poliziotti che porta a tuffarsi in meta Crea per il sorpasso. Ristabilita la parità numerica i Lyons riprendono a macinare gioco, portandosi in attacco grazie al lavoro della mischia. Dentro i 22 metri uno splendido calcetto di Cuminetti lancia in meta Steenkamp, che riporta in vantaggio i suoi al 28’. Il gioco veloce delle Fiamme Oro resta però un’arma letale per i padroni di casa, che rispondono con la seconda meta dell’incontro al 32’ grazie a Di Marco al termine di una lunga azione manovrata, partita dalla metà campo difensiva. Nel finale di frazione ancora piede sull’acceleratore per le Fiamme, che allungano nel punteggio con la seconda meta personale di Crea, liberato all’ala da una bella azione dei trequarti: Cremisi in vantaggio per 22-12 all’intervallo.

Secondo tempo

Vento in poppa per le Fiamme Oro anche in avvio ripresa, con i trequarti cremisi che aprono le marcature dopo pochi minuti con una fuga all’ala di Lai imbeccato da Fusari. I Lyons provano ad invertire la rotta cambiando tutti gli uomini di mischia presenti in panchina, ma continuano le difficoltà in rimessa laterale. I Lyons provano comunque a portarsi in attacco, costringendo le Fiamme al cartellino giallo al minuto 65’. I Leoni sfruttano subito la superiorità numerica accorciando le distanze con un guizzo di Steenkamp, che firma la seconda meta personale e rimette in gara i suoi. I Leoni ci credono, andando all’assalto dei 22 cremisi, ma un paio di azioni promettenti vengono fermate abilmente dalla difesa dei poliziotti. Nel finale di gara i padroni di casa allungano con un calcio piazzato trasformato da Di Marco, fissando il risultato sul 32-19 finale.

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 32-19 (22-12)

Marcatori: p.t.: 6’ m. Minervino tr Steenkamp (0-7), 18’ cp Di Marco (3-7), 22’ m. Crea tr Di Marco (10-7), 27’ m. Steenkamp (10-12), 31’ m. Di Marco (15-12), 38’ m. Crea tr Di Marco (22-12). s.t.: 45’ m. Lai tr Di Marco (29-12), 66’ m. Steenkamp tr Steenkamp (29-19), 78’ cp Di Marco (32-19)

Fiamme Oro Rugby: Canna; Crea, Fusari A., Fusari F. (75’ Forcucci A.), Lai; Di Marco, Marinaro (67’ Piva); De Marchi (54’ Drudi), Angelone, Chianucci (60’ Vian); Piantella (60’ Stoian), Chiappini; Vannozzi (33’ Morosi), Moriconi (50’ Carnio), Nicita (70’ Romano). all. Daniele Forcucci

Sitav Rugby Lyons: Via G.; De Klerk, Cuminetti, Rodina (57’ Liebenberg), Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà (62’ Via A.); Portillo, Bellucci (46’ Bance), Cissè; Moretto (46’ Cemicetti), Salvetti (46’ Ruiz); Torres (46’ Carones), Minervino (46’ Maggiore), Acosta (46’ Libero). all. Bernardo Urdaneta

Calciatori: Duncan Steenkamp (Sitav Rugby Lyons) 2/3, Filippo Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 5/6

Player of the match: Arturo Fusari (Fiamme Oro Rugby)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Sitav Rugby Lyons 0