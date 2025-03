Serie A2 – L’Assigeco torna a mani vuote dallo scontro casalingo contro Forlì

Troppo talento tra le fila di Forlì, e l’Assigeco Piacenza esce a mani vuote dallo scontro casalingo nonostante un discreto primo tempo. La superiorità di Forlì a rimbalzo, l’enorme potenziale offensivo della formazione romagnola e le basse percentuali dalla lunetta condannano i Lupi a una sconfitta piuttosto netta. Ora per Piacenza sarà tempo di fare gruppo, riposare e prepararsi alla prossima, decisiva partita sul campo di Nardò: un match decisivo per continuare a credere nella rimonta.

Le parole di coach Manzo

“C’è poco da commentare quando subisci 100 punti in casa. C’è stata poca energia e poca lucidità, ma soprattutto non abbiamo messo abbastanza cattiveria. Forse non abbiamo fatto la migliore settimana di allenamenti, però eravamo convinti di poter fare una grande partita. Se in difesa non giochiamo di squadra e poi dall’altro lato del campo siamo individualisti, squadre esperte come Forlì te la fanno sempre pagare. Hanno tirato con percentuali eccellenti, hanno vinto con grandi meriti loro e anche qualche demerito nostro”.

UCC Assigeco Piacenza – Unieuro Forlì 82-100

(19-33; 17-15; 20-26; 26-26)

UCC Assigeco Piacenza: Michael Gilmore 22 (4/9, 4/8), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/1), Omer Suljanovic 3 (1/1, 0/0), Ursulo D’Almeida 3 (1/3, 0/0), Lorenzo Querci 5 (1/3, 1/3), Derrick Marks 16 (3/8, 2/5), Federico Bonacini 12 (3/7, 2/4), Michele Serpilli 8 (0/2, 2/8), Saverio Bartoli 13 (4/4, 1/1), Niccolò Filoni NE, Pietro Angeletti 0 (0/0, 0/0). Allenatore: Humberto Manzo (assistente: Luca Ogliari)

Unieuro Forlì: Matteo Parravicini 13 (1/3, 2/5), Daniele Cinciarini 7 (2/2, 0/4), Riccardo Tavernelli 0 (0/0, 0/0), Raphael Gaspardo 15 (5/9, 1/4), Toni Perkovic 25 (4/5, 5/12), Davide Pascolo 8 (4/4, 0/0), Daniele Magro 8 (4/5, 0/0), Angelo Del Chiaro 0 (0/0, 0/2), Luca Pollone 0 (0/1, 0/2), Demonte Harper 25 (3/6, 6/8). Allenatore: Antimo Martino (assistenti: Andrea Fabrizi, Paolo Ruggeri)