Volley – Gas Sales Piacenza, la streak non si ferma! Superata anche Grottazzolina con un secco 3-0

Prosegue il 2026 perfetto di Gas Sales Piacenza che sembra inarrestabile, quarta vittoria consecutiva dei ragazzi di coach Boninfante e un solo set concesso agli avversari da inizio anno.

Inizio folle della Gas Sales che non lascia respiro agli ospiti dominando in lungo ed in largo il primo parziale, una battuta pungente ed una altissima percentuale realizzativa in attacco non consentono ai Gialloblu di poter contrattaccare, solamente cinque punti realizzati dai giocatori di coach Ortenzi.

Poi la Yuasa sembra tornare in partita, un allungo di tre lunghezze degli ospiti sembra preoccupare i tifosi di Piacenza fino a quando Bergmann e Bovolenta in grande spolvero ribaltano il secondo set per poi chiuderlo extremis con personalità 25 a 23.

Situazione analoga nel terzo parziale, Grottazzolina a metà set si porta in vantaggio di quattro punti, poi sale in cattedra un turno al servizio meraviglioso di Mandiraci, che non solo porta avanti Piacenza ma li distacca dagli ospiti di tre lunghezze, da li in poi i padroni di casa sono stati bravissimi a mantenere il vantaggio fino al termine del match.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo mercoledì 21 gennaio per affrontare gli Spagnoli del Rio Duero Soria, alle 19.30, negli ottavi di Coppa Cev.

Dante Boninfante al termine del match

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, soffrire quando c’era da soffrire e allungare quando i nostri avversari ce ne davano l’occasione. Sono contento anche se qualche passaggio a vuoto c’è stato soprattutto nel secondo parziale ma i ragazzi sono stati bravi a restare tranquilli e giocare punto dopo punto senza la frenesia di dovere recuperare tutto subito. Questa squadra è tranquilla, gioca con grande testa, il progetto va avanti e giornata dopo giornata il percorso di crescita va avanti, si c’era in campo una squadra davvero ma a questo dovremo abituarci per un po’, sono tranquillo, non c’è dubbio che siamo coperti per diversi anni”.

Gas Sales Piacenza – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0

(25-13, 25-23, 25-22)

Gas Sales Piacenza: Bovolenta 24, Bergmann 15, Comparoni 3, Porro 3, Mandiraci 15, Seddik 3, Pace (L), Loreti (L), Iyegbekedo 3, Andringa, Leon. Ne: Simon, Travica, Gutierrez. All. Boninfante.

Yuasa Battery Grottazzolina: Magalini 12, Cubito 5, Golzadeh 11, Fedrizzi, Pellacani 4, Falaschi 1, Marchisio (L), Tatarov 8, Vecchi. Ne: Stankovic, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi.

Arbitri: Armandola di Voghera, Goitre di Torino.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy