Imolese – Piacenza 0-3, Manuzzi, D’Agostino e Mustacchio trovano il gol. Biancorossi sempre a -6 dalla vetta

Il Piacenza vince 3-0 ad Imola e rimane agganciato al treno di vetta. Franzini in emergenza a centrocampo per l’assenza forzata di Taugourdeau, che deve ancora scontare altre 2 giornate di squalifica, e con Lordkipandize lontano dal suo 100%, ridisegna la squadra prima con il 4-3-1-2 con D’Agostino dietro a Mustacchio e Manuzzi, poi al classico albero di Natale con Manuzzi unica punta.

Il campo di Imola è pesante, ma le due squadre si affrontano a viso aperto con diverse occasioni da ambo le parti. Dopo la mezz’ora diventa un assedio biancorosso. Il Piacenza viene finalmente premiato al 39′ dopo il quarto corner c’è una prima deviazione sul primo palo e nella mischia è Manuzzi il più lesto di tutti. Il numero 17, arrivato dal mercato di gennaio è al suo primo centro con la maglia del Piacenza.

Nella ripresa i biancorossi sfiorano a più riprese il raddoppio. L’occasione più ghiotta è sui piedi di D’Agostino che al 59′ vede deviata una sua conclusione a botta sicura dal portiere sulla traversa.

I locali rimangono anche in 10 per l’espulsione di Manzoni per intervento pericoloso ai danni di Campagna. Al 80′ dalla fine arriva anche il gol del raddoppio, sugli sviluppi di un corner c’è un colpo di testa di Manuzzi, sulla ribattuta è D’Agostino a ribattere a rete. A 5′ dalla fine c’è spazio anche per il terzo gol. Un contropiede dei biancorossi, chiuso magistralmente da Mustacchio.

Dagli altri campi vincono Lentigione, Pistoiese, Pro Sesto e Desenzano. I piacentini rimangono al quinto posto a -6 dalla capolista.

I risultati dagli altri campi

Cittadella Vis Modena – Lentigione 0-1

Crema – Sant’Angelo 1-1

Desenzano – Tuttocuoio 3-0

Pro Sesto – Treviglese 4-0

Rovato – Correggese 2-0

Tropical – Progresso 0-0

Sangiuliano – Pro Palazzolo 3-1

Sasso Marconi – Pistoiese 1-4

La classifica

Lentigione 45; Desenzano 43; Pistoiese 40; Pro Sesto e Piacenza 39; Cittadella 32; Pro Palazzolo e Rovato 29; Sangiuliano 28; Progresso 26; Crema 25; Sant’Angelo 23; Sasso Marconi 21; Correggese 20; Imolese 16; Tropical Coriano 12; Tuttocuoio 6

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, Putolu, Campagna, Poledri, D’Agostino, Martinelli, Manuzzi. All. Franzini

Imolese 5-3-2: Salgado, Elefante, Ricci, Bellucci, Dall’Osso, Manzoni, Pamploni, Agbugui, Rizzi, Manes. All. Protti

Primo tempo

Piacenza in casacca rossa, locali in maglia completamente bianca. Solo una settantina i tifosi del Piacenza a seguito.

1′ Subito disattenzione per il Piacenza, cambio di gioco di Elefante, Rizzi fa partire un tiro cross che si spegne sul fondo. Il campo è pesante perché è piovuto tanto.

5′ Grande occasione del Piacenza. Scambio tra Mustacchio e D’Agostino, il numero 10 fa partire un tiro a giro che esce di pochissimo alla sinistra di Salgado.

6′ Punizione per l’Imolese. 20 metri fuori dall’area. Tocco centrale di Agbugui. Sugli sviluppi Mattiolo viene messo a terra. Altra punizione poco fuori dall’area, un metro distante dal vertice dell’out di sinistra. Pallone che rimbalza davanti alla porta poi Mattiolo spedisce sopra la traversa.

8′ Corner per il Piacenza, da cui parte un clamoroso contropiede dell’Imolese su cui c’è il provvidenziale intervento di Ciuffo in diagonale difensiva.

12′ Finta di D’Agostino che fa entrare Campagna in area, quest’ultimo prova a servire Mannuzzi che era libero, ma il suo suggerimento è corto e viene intercettato dai locali.

14′ D’Agostino è al limite dell’area prova ad andare al tiro, ma scivola sul più bello.

La gara è godibilissima 0-0 nonostante le squadre si stiano affrontando a viso aperto.

23′ Punizione per il Piacenza un metro e mezzo fuori dal lato corto, posizione interessante. D’Agostino sul pallone. Tutta l’Imolese nella propria area. Palla sul secondo palo per Putzolu che la schiaccia di testa, Sbardella prova ad arrivare alla deviazione ma il portiere Salgado lo anticipa e subisce anche fallo.

28′ Calcio di punizione per il Piacenza, sugli sviluppi Campagna prova il tiro, ma la palla viene deviata dal corpo di un compagno e sfila sul fondo.

Adesso sta diventando un assedio biancorosso.

31′ Corner per l’Imolese. Sbardella rinvia di testa.

Adesso diventa veramente un 4-3-2-1 con Manuzzi unica punta.

33′ Secondo corner per i locali. Pallone centrale ed è di nuovo Sbardella ad arrivare di testa. poi c’è un fallo in attacco dell’Imolese.

34′ Tiro al volo di Mustaccio dopo un cross di Manuzzi. Palla deviata in corner.

37′ Altro corner per il Piacenza. Pallone sul primo palo, ma c’è l’intervento falloso di Putzulu.

39′ Quarto calcio d’angolo per il Piacenza. C’è una deviazione sul primo palo, poi Manuzzi la mette alle spalle di Salgado: è il primo gol in biancorosso per il numero 17, arrivato dal mercato di gennaio.

Finisce il primo tempo. Piacenza avanti ad Imola grazie al gol di Manuzzi

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni.

48′ punizione per l’Imolese 15 metri fuori dall’area. Manes la mette in mezzo, c’è il colpo di testa a rinviare di Sbardella. Contropiede del Piacenza, D’Agostino prova il tiro a giro, c’è una deviazione

49′ Quinto corner per il Piacenza. Poledri scambia con D’Agostino che prova il cross sul secondo palo, ma la palla si perde sul fondo.

56′ Contropiede del Piacenza 4 contro 4, ma Mustacchio sbaglia una giocata tutt’altro che impossibile e sbaglia l’ultimo passaggio.

58′ D’Agostino se ne va sulla destra, la mette in mezzo per Mustacchio che colpisce di piatto, ma c’è la deviazione di un difensore che si immola ed evita il secondo gol del Piacenza.

59′ D’Agostino vicinissimo al raddoppio, va a botta sicura, poi Salgado con i guantoni la devia, il pallone colpisce la traversa e si spegne in corner.

60′ Sesto corner per il Piacenza, nulla di fatto sugli sviluppi.

61′ Entra Capozzi esce Manes (Imolese)

Punizione per i locali 25 m dalla porta di Ribero. Il nuovo entrato Capozzi si incarica dell’incombenza. Palla sulla barriera.

Corner per l’Imolese. Parata agevole di Ribero sugli sviluppi.

67′ Espulso Manzoni per intervento pericoloso su Campagna.

75′ Settimo corner per il Piacenza, cross di Putzolu, colpo di testa di Manuzzi e sulla ribattuta arriva D’Agostino che chiude la partita! Imolese – Piacenza 0-2

85′ Quinto corner anche per l’Imolese.

Il Piacenza chiude la partita con un contropiede, chiuso magistralmente da Mustacchio. Imolese – Piacenza 0-3

Il pre gara

