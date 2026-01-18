Brescello Piccardo – Fiorenzuola 1-1, solo un pari per i rossoneri

18 Gennaio 2026 Andrea Crosali Calcio dilettanti, Sport
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

I rossoneri non riescono a raggiungere il bottino pieno nell’anticipo di sabato 17 gennaio e vengono fermati dal Brescello sul 1-1. I rossoneri di Nicolò Araldi passano in vantaggio al 40′ con il migliore in campo, ossia Bertelli, ma al 75′ arriva la doccia fredda a causa del pari firmato da Bouhali. Il Fiorenzuola tornerà in campo mercoledì per recuperare il match con il Corticella che era stato rinviato per neve lo scorso 6 di gennaio, mentre domenica prossima torneranno al Comunale per la terza sfida nell’arco di 8 giorni: affronteranno in casa il Campagnola

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover