Brescello Piccardo – Fiorenzuola 1-1, solo un pari per i rossoneri

I rossoneri non riescono a raggiungere il bottino pieno nell’anticipo di sabato 17 gennaio e vengono fermati dal Brescello sul 1-1. I rossoneri di Nicolò Araldi passano in vantaggio al 40′ con il migliore in campo, ossia Bertelli, ma al 75′ arriva la doccia fredda a causa del pari firmato da Bouhali. Il Fiorenzuola tornerà in campo mercoledì per recuperare il match con il Corticella che era stato rinviato per neve lo scorso 6 di gennaio, mentre domenica prossima torneranno al Comunale per la terza sfida nell’arco di 8 giorni: affronteranno in casa il Campagnola