Volley – Gas Sales Piacenza: mercoledì in campo in Repubblica Ceca per la Coppa Cev

Dopo la bella vittoria in campionato con Cuneo, Gas Sales Piacenza torna in palestra oggi con una doppia seduta di lavoro per preparare la sfida Jihostroj Ceske Budejovice che si giocherà mercoledì 7 gennaio (ore 18.00) in Repubblica Ceca e valida come gara di ritorno dei Sedicesimi di Finale della Cev Volleyball Cup.
La partenza per la Repubblica Ceca è prevista nella giornata di domani mentre il ritorno a Piacenza è fissato per giovedì 8 gennaio. I biancorossi torneranno in palestra venerdì 9 gennaio per preparare la sfida con Vero Volley Monza.
Continua, intanto, a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con Vero Volley Monza, in programma al PalabancaSport domenica 11 gennaio alle ore 18.00, valida per la quindicesima giornata, quarta di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca.