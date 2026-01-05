Raccolta differenziata, incontro pubblico a Calendasco il prossimo 8 gennaio

Un incontro organizzato da Iren e aperto a tutti i cittadini di Calendasco per approfondire modalità e novità del servizio di raccolta differenziata.

L’appuntamento è per giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20.45, presso il Castello di Calendasco.

La partecipazione è libera.

Dal 1° gennaio 2026 verrà introdotta la Tariffa Corrispettiva Puntuale che presenta un sistema di calcolo legato alla produzione di rifiuto indifferenziato. All’utenza intestataria della Tariffa Rifiuti è associato un contenitore dotato di micro-chip di riconoscimento, che dal 2026 legge e conteggia ogni singolo ritiro. Nel corso dell’incontro si approfondiranno le modalità e le novità della raccolta, compresa l’applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale.

