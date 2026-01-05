Lotto, la fortuna bacia Castel San Giovanni: vinti 14 mila euro

Lotto, doppietta da 24mila euro in Emilia-Romagna
Esulta l’Emilia-Romagna con una doppietta da 24mila euro nelle estrazioni di venerdì 2 gennaio e sabato 3 gennaio: come riporta Agipronews, un terno e tre ambi sulla ruota di Roma regalano oltre 14 mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Corso Giacomo Matteotti a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.
A questi si aggiungono 10mila euro a Parma presso un esercizio di Strada Nino Bixio. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 11,4 milioni di euro da inizio 2026.
10eLotto: a Parma colpo da 50mila euro
Il 10eLotto premia l’Emilia-Romagna. Nel concorso di venerdì 2 gennaio, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro a Parma con un 9 Oro centrato in via San Leonardo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 43,2 milioni da inizio anno.