Volley – Gas Sales Piacenza: mercoledì torna la Champions, al Palabanca arriva Berlino. Anastasi: “Gara da vincere” – AUDIO

Per la terza giornata della fase a gironi Pool C della Cev Volley Champions League 2024 Gas Sales Piacenza affronta domani, mercoledì 13 dicembre alle 20.30 (gara in diretta su Radio Sound) al PalabancaSport Berlin Recycling Volleys. La Pool C vede impegnata anche l’Halkbank Ankara e Sport Lisboa e Benfica.

La Cev Volleyball Champions League è per importanza la prima competizione annuale europea per club, sono 31 le squadre partecipanti che dopo i turni preliminari si sono ridotte a 20 che partecipano alla fase a gironi divise in 5 Pool da 4 formazioni ognuna. Ogni Pool prevede sei gare totali divise fra gare d’andata e ritorno: chiusura il 17 gennaio 2024. Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

Nelle prime due gare la formazione biancorossa ha perso al debutto al PalabancaSport con Ankara per 3-1 mentre a Lisbona ha superato sempre per 3-1 lo Sport Lisboa e Benfica. Gas Sales Daiko Piacenza domani sera dovrà fare a meno di Yoandy Leal bloccato da un problema muscolare al polpaccio della gamba destra.

Le parole di coach Anastasi ai microfoni di Radio Sound

L’avversario: Berlin Recycling Volleys

Il Berlin Recycling Volleys dopo 8 giornate di campionato guida la Bundesliga maschile con 23 punti frutto di 8 vittorie lasciando agli avversari solo 4 set. Nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto fuori casa il FT 1844 Freiburg per 3-1 (25-15, 25-18, 22-25, 25-19) tenendo a riposo anche diversi giocatori. Berlin Recycling Volleys è una società pallavolistica maschile con sede a Berlino e milita nella Bundesliga. Ha vinto consecutivamente gli ultimi sette campionati giocati, dieci negli ultimi undici anni. Per Berlino nella scorsa stagione triplete: scudetto, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca.

Nel suo palmares conta tredici scudetti, 6 Coppe di Germania, 4 Supercoppa di Germania e una Coppa Cev oltre ad una Coppa della DDR. In questa stagione ha già staccato il biglietto per partecipare alla finale della Coppa di Germania in programma il prossimo 3 marzo: avversaria il WWK Volleys Herrsching che è l’unica formazione a strappare un punto in campionato a Berlino.

Roster competitivo quello della formazione tedesca allenata da Joel Banks, che vede in cabina di regia Johannes Tille già in nazionale tedesca e come opposto il giovane talentuoso Marek Sotola.