Champions, Piacenza si prende 3 punti d’oro in Portogallo

Serviva una risposta alla Gas Sales Piacenza, reduce da 4 sconfitte su 5 partite tra campionato e coppa. Il debutto in Champions ed il passo falso con Ankara costringevano la compagine di Andrea Anastasi ad un successo a Lisbona contro il Benfica. Brizard e compagni sono riusciti nell’intento dopo più di due ore di battaglia in un match di 4 parziali, nonostante l’assenza dell’opposto titolare Romanò. I biancorossi vincono i primi due parziali: il primo agevolmente, il secondo più combattuto. Sembrava tutto indirizzarsi sulla via del 3-0, ma i locali grazie anche ad un ottimo Machado riaprono la partita aggiudicandosi il set 25-23. Nell’ultimo parziale Piacenza va di nuovo in fuga con Simon (il centrale ha messo a terra qualcosa come 17 punti), ma viene raggiunta sul 23 pari. E’ Leal a chiudere la partita nel momento decisivo.

Piacenza sarà di nuovo in campo domenica, ore 20:30, per la sfida di campionato al Palabanca con Verona. In Champions il prossimo appuntamento è per mercoledì 13 dicembre contro Berlino (sempre al Palabanca, ore 20:30 su Radio Sound). Ankara nel frattempo ha battuto proprio Berlino, ma solo al tiebreak: il primo posto nel girone è ancora possibile.

I sestetti

BENFICA: Lucas Gaspar, Da Silva, Oto Aleixo, Ventura Machado, Dos Santos, Eshenko, Casas (L). All. Matz

GAS SALES PIACENZA: Gironi, Brizard, Recine, Lucarelli, Simon, Ricci, Scanferla (L). All. Anastasi

La cronaca di Benfica-Gas Sales Piacenza

Primo punto Piacenza. Diagonale di Lucarelli e 2-0 Per la Gas Sales. Pallonetto di Lucarelli 3-1. A segno Gironi 4-2. Buona parallela di Lucas Gaspar 4-3 per Piacenza. Diagonale Recine 5-3. Pipe di Recine : 7-5 Piacenza. Allungo Biancorosso sul 8-5. Ace di Oto Aleixo 9-8 per Piacenza. Punto di Lucarelli: 10-8. Buon punto di Recine 11-9 per la Gas Sales. Pipe di Lucarelli: 12-10 Piacenza. Muro Piacenza 13-10. primo tempo di Simon: 14-11 Piacenza. Ottima diagonale di Lucarelli che trova il suo 5 punto personale e il 15-12 per Piacenza. Tocco di seconda di Brizard: 16-12. Diagonale Gironi: 17-12. Altro tocco di seconda di Brizard e 18-13 Piacenza. Altro punto di Lucarelli: 19-15 Piacenza. Recine cerca e trova un mani fuori 20-16. Errore in servizio per il Benfica che regala il 21-17 per Piacenza. Set point Piacenza. Lucarelli chiude il primo set: 25-21.

Secondo set

Subito Lucarelli a conquistare il primo punto del secondo set. Lucas Gaspar porta in vantaggio il Benfica: 2-1. Primo tempo di Ricci che porta Piacenza a meno uno: 3-2 . Due punti consecutivi di Brizard: 6-5. Sorpasso Piacenza: 8-7. Pipe di Gironi: 9-8 Piacenza. Parità trovata dal Benfica 9-9. Controsorpasso Benfica: 10-9. Mani out cercato e trovato da Simon: 11-11. Diagonale Gaspar: 12-11 Benfica.

Muro Piacenza: 12-12. Ace di Gironi e sorpasso Piacenza. Errore di Benfica: 14-12 Piacenza. Primo tempo Simon: 16-14 Piacenza. Ace Simon: 17-14. Benfica torna a meno uno con un muro su Lucarelli: 18-17. Errore Piacenza e parità trovata da Benfica. Sorpasso del Benfica. Primo tempo di Caneschi appena entrato: 19-19. Primo tempo Simon che trova la parità: 21-21. Gran muro di Piacenza: 22-21. Bruttissimo errore della difesa del Benfica che regala il 23-21 a Piacenza. Set point Piacenza. Errore in battuta del Benfica e Piacenza vince il secondo set: 25-23.

Terzo set

Inizia il terzo set. Subito una palla di prima del solito Simon e 1-0 Piacenza. Pareggio trovato dal Benfica. Sorpasso Benfica: 2-1. Muro per Machado e 4-1 Benfica. Primo tempo Caneschi che accorcia sul 4-2. Inizio horror di Piacenza sotto 6-2. Torna a bersaglio Lucarelli con una diagonale: 6-3 Benfica. Punto Gironi: 7-4. Ace Machado: 9-4 Benfica. Punto Simon: 10-6 Benfica. Altro primo tempo di Simon: 11-7. Pallonetto Lucarelli: 12-8. Errore Benfica: 12-9. Pipe Leal: 14-10. Muro di Leal che che accorcia le distanze: 14-11. Ace di Lucarelli: 14-12. Leal con un pallonetto porta Piacenza a meno due: 15-13 Benfica. Primo tempo di Simon: 17-15. Pipe Leal che accorcia sul Benfica: 18-16. Primo tempo Caneschi: 19-17. Punto Machado: 21-17. Punto Leal e meno uno per Piacenza: 21-20. Set point Benfica. Benfica vince il terzo set.

Quarto set

Piacenza parte con un ace di Brizard. Punto Caneschi: 2-1. Ancora Caneschi che di prima sigla il 3-2 per Piacenza. Muro Simon che trova il pari per Piacenza: 4-4. Sorpasso Benfica. Si torna in parità grazie ad un punto del solito Simon: 6-6. Controsorpasso Piacenza. Punto Lucarelli e 8-7 Piacenza. Ace di Simon: 9-7. Parità trovata dal Benfica. Lucarelli cerca e trova un mani out, 10-9 Piacenza. Buon punto Gironi: 11-10 Gas Sales. Sorpasso Benfica: 13-12. Leal acciuffa il pareggio: 13-13. Primo tempo Simon: 15-15. Sorpasso Piacenza: 16-15. Muro Piacenza: 17-15. Ace di Simon: 18-15. Punto Leal che porta il parziale sul 19-15. Ancora Lucarelli che mette a terra il 20-16 per Piacenza. Passa ancora Lucarelli che avvicina la Gas Sales alla conquista del quarto set: 21-17. Leal cerca e trova un mani fuori: 22-18. Ancora Leal che porta il punto del 23-20. Pareggio Benfica. Match point Piacenza portato da Leal: 24-23. Piacenza vince anche il quarto set grazie ad un errore di Machado: 25-23.