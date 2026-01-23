Fiorenzuola-Campagnola: rossoneri obbligati a ritrovare i 3 punti

Segui Fiorenzuola-Campagnola LIVE, domenica dalle 14:30, solo su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi ospita il Campagnola nella gara valida per la 21esima giornata del girone A d’Eccellenza.
Il Fiorenzuola non può più fare passi falsi
I rossoneri di mister Araldi arrivano a questa sfida dopo 2 pareggi consecutivi (domenica scorsa l’1-1 contro il Brescello e lo 0-0 nel recupero settimanale sul campo del Corticella). Due occasioni perse dal Fiorenzuola per poter recuperare terreno rispetto a Niviano e Vianese che restano, in testa alla classifica, distanti 7 punti.
Ora i jolly sono finiti e i valdardesi non possono permettersi di perdere altri punti per strada: contro il Campagnola è obbligatorio vincere.
Ospiti in piena zona playout
I ragazzi di mister Manfredini sono un avversario, sulla carta, inferiore: peggior difesa del campionato con ben 48 gol subiti e piena zona playout dalla quale vogliono uscire: il Campagnola viene, però, da due vittorie di fila contro Rolo e Bobbiese e questo, sicuramente, ha riportato morale e voglia di proseguire questa importante striscia anche contro il Fiorenzuola.