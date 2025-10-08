Volley – Gas Sales Piacenza superata da Prata, Boninfante: “Non ho visto la giusta reazione nei momenti di difficoltà”

Questo pomeriggio al PalaPrata di Prata di Pordenone, davanti a circa quattrocento spettatori, Gas Sales Piacenza è stata superata per 3-1 (21-25, 25-19, 27-25, 25-19) dall’ambiziosa Tinet Prata di Pordenone, formazione di A2, nel quarto allenamento congiunto stagionale.

Vinto il primo set i biancorossi piano piano si sono adeguati al gioco degli avversari, nel terzo set avanti anche di sei lunghezze hanno poi perso il parziale ai vantaggi. Ventisei le battute sbagliate dai biancorossi che hanno faticato anche in ricezione. Chiudono in doppia cifra Leon con 14 punti e Gutierrez con 10.

Adesso la squadra è attesa al torneo di Jesi sabato e domenica prossimi: in semifinale affronterà sabato alle 17.30 Grottazzolina.

Dante Boninfante

“Abbiamo affrontato una squadra che ha giocato molto bene, noi non abbiamo certamente fatto la nostra migliore partita ma volevo vedere in campo chi fino adesso c’è stato meno. La cosa che mi dispiace di più e su cui dovremo lavorare parecchio è non avere visto la giusta reazione nei momenti di difficoltà e questi momenti nel campionato ci saranno sicuramente”.

Tinet Prata di Pordenone – Gas Sales Piacenza 3-1

(21-25, 25-19, 27-25, 25-19)

Tinet Prata di Pordenone: Terpin 10, Scopelliti 3, Gamba 16, Ernastowicz 10, Katalan 12, Albertini 1, Benedicenti (L), Pillon, Aiello (L), Meneghel 1, Umek 3, Bruno 1, Fusaro 6. All. Di Pietro.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 1, Gutierrez 10, Seddik 7, Leon 14, Bergmann 7, Simon 3, Loreti (L), Comparoni 7, Andringa 4, Travica. Ne: Bovolenta. All. Boninfante.

