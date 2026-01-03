Volley – Gas Sales Piacenza torna a correre in campionato, comodo 3-0 a Cuneo. Boninfante: “Prova di maturità”

Nell’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, Gas Sales Piacenza si impone al PalabancaSport a Cuneo e torna a correre in campionato.

Una vittoria senza storia quella dei biancorossi nonostante Cuneo sia partito bene nei primi due parziali ma quando Piacenza ha iniziato a mettere giù palloni su palloni per i piemontesi non c’è stato più nulla da fare.

Dopo la bella vittoria in Coppa Italia non era facile tornare in campo con la testa giusta per affrontare un avversario la cui classifica non è certamente veritiera. I biancorossi lo hanno fatto dimostrando una continua crescita non solo nel gioco ma anche in maturità.

In doppia cifra Mandiraci con 13 punti, Galassi, eletto MVP, con 12 e Bovolenta con 11. A Cuneo non sono bastati gli 11 punti di Sedlacek.

Ora un giorno di riposo per i biancorossi, ripresa della preparazione lunedì e martedì partenza per la Repubblica Ceca dove si giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup.

Gas Sales Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

(25-17, 25-22, 25-17)

Gas Sales Piacenza: Gutierrez 7, Comparoni 3, Porro 4, Mandiraci 13, Galassi 12, Bovolenta 11, Pace (L), Andringa, Seddik, Bergmann 3, Leon. Ne: Simon, Travica, Loreti (L). All. Bovolenta.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Sedlacek 11, Codarin 5, Feral 9, Zaytsev 8, Copelli 3, Cavaccini (L), Cattaneo, Bonomi, Strehlau 1, Stefanovic. Ne: Oberti, Sala, Giraudo (L). All. Battocchio.

