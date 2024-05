Volley – Gas Sales Piacenza: Uros Kovacevic vestirà biancorosso nella stagione 2024-2025

Uros Kovacevic, schiacciatore serbo di Kraljevo, vestirà la maglia di Gas Sales Piacenza nella prossima stagione. L’accordo è stato raggiunto nei giorni con soddisfazione da entrambe le parti. Classe 1993, 198 centimetri di altezza, nell’ultima stagione Uros Kovacevic ha giocato in Russia difendendo i colori dell’Ural Ufa. Torna a giocare nel campionato italiano dopo quattro stagioni giocate in Cina, Polonia e Russia.

Uros Kovacevic ha giocato otto stagioni nella massima serie italiana per 226 incontri disputati di cui 141 vinti: 46 volte è stato eletto MVP, 2629 i punti realizzati di cui 2260 in attacco, 154 ace e 215 muri. Nell’ultima stagione è stato protagonista in Russia dopo due stagioni vissute in Polonia ed una in Cina, l’ultima squadra italiana in cui ha giocato è stata l’Itas Trentino.

In Italia Uros Kovacevic ha vinto una Coppa Italia, una Challenge Cup, una Coppa Cev e un Campionato Mondiale per Club. Gioca nella Nazionale Serba con cui sta preparando la VNL e con la quale ha vinto due campionati Europei e una World League. È stato anche una delle colonne delle formazioni giovanili della Nazionale Serba.

Le parole di Uros Kovacevic, nuovo giocatore Gas Sales Piacenza

“Sono molto contento di poter tornare a giocare in Italia. E ancora più contento di venire alla Gas Sales Bluenergy una grandissima società che in pochi anni si è fatta conoscere e si è affermata non solo in Italia. Quando è arrivata la chiamata di Piacenza non ho impiegato più di tanto a dire sì, conosco il campionato italiano e so quanto è difficile ma anche molto bello poterci giocare. Sono arrivato in una squadra forte che saprà dire la sua, il mio impegno sarà massimo affinché si possano raggiugere gli obiettivi della società, non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura e conoscere il pubblico di Piacenza”.

La carriera

La carriera di Uros Kovacevic inizia nel 2006 tra le file del Ribnica dove resta fino al 2010, militando nelle squadre giovanili. Nella stagione successiva diventa professionista e gioca in Slovenia con l’Ach Volley dove in due stagioni vince due scudetti, due Coppe di Slovenia e una Middle European League: a metà dell’annata 2012-2013 viene ceduto a Casa Modena con cui vince una Coppa Italia.

Nella stagione 2015-2016 difende i colori di Verona dove resta per due stagioni e con cui vince una Challenge Cup. Nell’estate 2016 fa una breve esperienza in Qatar. Nella stagione 2017-2018 veste la maglia di Trento dove resta per tre stagioni vincendo un Campionato Mondiale per Club e una Coppa Cev aggiudicandosi in quest’ultima competizione il premio di MVP.

Dopo una stagione in Cina con la maglia del Beijing e la vittoria dello scudetto nella stagione 2021-2022 approda nel campionato polacco dove veste per due anni la maglia del Warta Zawiercie, nell’ultima stagione è stato protagonista in Russia con l’Ural Ufa.

Le parole di Anastasi, coach della Gas Sales Piacenza

E’ un giocatore fortemente voluto da noi perché è un ragazzo di grande talento, arrivato ad un livello di maturità ed esperienza che potranno certamente aiutare la nostra squadra a rimanere nei piani alti della classifica. Sono contento che sia con noi nella prossima stagione, siamo tutti molto fiduciosi che ci possa dare una mano anche con il suo approccio caratteriale che fino ad ora non è mai mancato ovunque abbia giocato”.

Carriera

2003-2010 Ok Ribnica Kraljevo Giov.

2010-2013 ACH Volley Slovenia

Dic. 2012 Casa Modena SuperLega

2012-2014 Casa Modena SuperLega

2014-2015 Parmareggio Modena SuperLega

2015-2016 Calzedonia Verona SuperLega

Mag. 2016 Al Arabi Qatar

2016-2017 Calzedonia Verona SuperLega

2017-2018 Diatec Trentino SuperLega

2018-2020 Itas Trentino SuperLega

2020-2021 Beijing Cina

2021-2023 Warta Zawiercie Polonia

2023-2024 Ural Ufa Russia

Palmares

2011 e 2012 Campionato Sloveno

2011 e 2012 Coppa Slovenia

2011 Campionato Europeo

2011 Mevza Cup

2015 Coppa Italia

2016 Challenge Cup

2016 World League

2018 Campionato Mondiale per Club

2018 Migliore Schiacciatore Mondiale per Club

2019 Campionato Europeo

2019 Migliore giocatore Europeo 2019

2019 Coppa Cev

2019 Migliore giocatore Cev Cup

2019 Migliore giocatore serbo

2021 Campionato Cinese

In Nazionale

Medaglia d’Oro World League 2016

Medaglia d’Oro Europei 2011 e 2019

Medaglia d’Oro Mondiali U19 2009

Medaglia d’Oro Europei U19 2011

Medaglia d’Oro Mondiali U19 2011

Medaglia di Argento World League 2015

Medaglia di Argento Europei U19 2009

Medaglia di Argento Mondiali U23 2013

Medaglia di Bronzo Europei 2017

Medaglia di Bronzo Europei U20 2010

Medaglia di Bronzo Mondiali U21 2011