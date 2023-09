Volley – Gas Sales Piacenza: via alla quarta settimana di lavoro, venerdì e sabato doppio allenamento congiunto con Ginevra

Nella mattinata odierna in casa Gas Sales Piacenza si è aperta la quarta settimana di preparazione atletica in vista del doppio allenamento congiunto in programma venerdì 22 e sabato 23 al PalabancaSport con Ginevra. Inizio riscaldamento per entrambi gli allenamenti congiunti fissato alle 17.00.

Il Chenois Ginevra è una società pallavolistica maschile svizzera che milita nel campionato svizzero di Lega Nazionale A ed è allenata, per la seconda stagione consecutiva, dall’italiano Marco Camperi, tecnico a Piacenza tra il 2014 e il 2017.

Dopo la seduta di pesi della mattina, gli uomini di Andrea Anastasi saranno impegnati nel pomeriggio in una seduta di tecnica in campo. Ancora orfani dei giocatori impegnati con le proprie nazionali, anche in questa settimana alcuni ragazzi delle giovanili saranno aggregati alla prima squadra.

Programma settimanale

Lunedì: pesi – atletica e tecnica

Martedì: atletica e tecnica, atletica e tecnica

Mercoledì: riposo – atletica e tecnica

Giovedì: pesi – atletica e tecnica

Venerdì: atletica e tecnica – allenamento congiunto con Ginevra (ore 17 al PalabancaSport inizio riscaldamento)

Sabato: riposo – allenamento congiunto con Ginevra (ore 17 al PalabancaSport inizio riscaldamento)

Domenica: riposo – riposo