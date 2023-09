Una Boccata d’Arte 2023, a Travo il 23 settembre proiezione del documentario di Sky Arte

In occasione del finissage di Una Boccata d’Arte 2023 e di XNL Aperto, il borgo di Travo (PC) in Emilia-Romagna ospita la proiezione pubblica del documentario di Sky Arte dedicato alla quarta edizione dell’iniziativa. Appuntamento sabato 23 settembre ore 18.00, Sala Consiliare del Castello Anguissola, Piazza Trieste 16, Travo (PC)

Il documentario, presentato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes, attraverso interviste e riprese inedite offre la possibilità di scoprire gli interventi site-specific realizzati quest’anno durante tutta l’estate da 20 artiste e artisti italiani e internazionali in 20 borghi e paesi, uno per ogni regione italiana, in relazione con il territorio.

L’incontro si inserisce nel palinsesto di XNL Aperto, progetto coordinato da XNL Piacenza, che intende valorizzare la relazione tra territorio e patrimonio culturale attraverso una mappa emotiva dell’arte contemporanea, composta da mostre, eventi e aperture straordinarie di musei, gallerie e studi d’artista in città e nei borghi limitrofi.