Volley – Gas Sales Piacenza vince in rimonta Gara 2, serie pareggiata con Modena! Boninfante: “Bella partita”

Gas Sales Piacenza supera Modena in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, impatta nella serie e si garantisce, quanto meno, Gara 4. Adesso lo scenario si sposta a Modena dove martedì 17 marzo si giocherà Gara 3 e quindi domenica 22 marzo si torna al PalabancaSport per Gara 4.

Prova di carattere dei biancorossi che perso il primo set farcito da tanti errori e tensione, hanno vinto il secondo per poi lasciare ai canarini il terzo ai vantaggi. Vinto il quarto, nel tie break è stata battaglia, i biancorossi non si sono arresi dopo essersi visto annullare due match ball consecutivi, altri due strada facendo per poi chiedere alla quinta occasione.

Grande prova di Paolo Porro (MVP) in cabina di regia e di Mandiraci a tratti immarcabile, bene tutta la squadra che strada facendo ha giocato un’ottima pallavolo davanti ad un pubblico entusiasta e sempre pronto ad incitare i loro beniamini in campo.

In doppia cifra Bovolenta con 23 punti, Mandiraci con 22 e Gutierrez con 17. Continua la favola del giovane Iyegbekedo arrivato a Piacenza qualche mese fa e proiettato nei Play Off, lui che in Francia giocava in A2.

Le parole di Boninfante

“Devo solo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita, molti sono alla loro prima esperienza nei Play Off e qualcuno si è caricato di troppa responsabilità dopo Gara 1, spiego così l’avvio del primo set. Poi la squadra si è sciolta, è stata una bella partita, dal terzo set in avanti si è visto tanto equilibrio, del resto le due squadre si equivalgono. Sono soddisfatto, lo ero anche dopo Gara 1 ma vincere questo tie break è tanta cosa. Ora testa a Gara 3, già da domani lavoreremo per quella gara”.

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena 3-2

(18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16)

Gas Sales Piacenza: Simon 8, Porro 6, Mandiraci 22, Iyegbekedo 8, Bovolenta 23, Gutierrez 17, Pace (L), Andringa, Loreti, Leon, Travica. Ne: Comparoni (L), Bergmann, Fraleone. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 17, Mati 5, Buchegger 10, Porro L. 21, Sanguinetti 11, Perry (L), Ikhbayri 1, Giraudo, Anzani, Bento 1, Massari. Ne: Federici (L), Tauletta. All. Giuliani.

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