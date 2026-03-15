Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio lotta, ma Ostiano vince (1-3)

La formazione giallobiancoblù, priva di entrambe le alzatrici Bresciani e Caviati per infortunio, ha lottato con il cuore dando tutto ciò che era possibile in una situazione di emergenza, uscendo dal campo a testa alta contro la quotata Fantini Folcieri.

Con capitan They nell’inedito ruolo di regista — autrice di una prova generosa e precisa nella distribuzione del gioco proprio a causa degli infortuni delle alzatrici Bresciani e Caviati — la Pallavolo San Giorgio, sostenuta dall’incredibile calore dei suoi tifosi, perde il primo set al fotofinish, cede nel secondo, rientra in gara nel terzo e si arrende nel quarto dopo aver annullato tre palle match. All’ingresso in campo le due formazioni sono state accompagnate dalle bambine del settore giovanile della Pallavolo San Giorgio.

La prima frazione di gara è stata equilibrata: le due squadre procedono a braccetto fino al 13-13. La squadra di casa prova l’allungo portandosi sul 17-13, ma Ostiano rimonta e impatta sul 20-20. Il finale è combattuto: la Pallavolo San Giorgio conquista una palla set sul 24-23, ma inciampa e le cremonesi si impongono ai vantaggi per 24-26.

L’inizio del secondo set non è facile: Ostiano si porta subito sul 3-8. La Pallavolo San Giorgio accorcia il gap sfruttando il turno al servizio di Sesenna e mette la freccia sul 10-8 con un muro di Martinelli. La squadra ospite però riaggancia le giallobiancoblù e torna in vantaggio sul 12-15 con Tresoldi, allungando poi fino al 14-20. Alla Pallavolo San Giorgio non bastano gli ingressi di Bassi e Pratissoli per riequilibrare il punteggio; coach Capra concede spazio anche a Lunardini, ma Ostiano chiude il parziale sul 14-25.

La Pallavolo San Giorgio reagisce nel terzo set. Parte con il piede giusto (7-5 con Sesenna) e allunga sul 14-10 con Cossali. Il margine resta intorno ai tre punti: Sesenna firma il 20-17. Ostiano impatta con Tresoldi sul 22-22, ma nel finale salgono in cattedra Cornelli e Martinelli che trovano il break decisivo; They chiude il set sul 25-23.

La partenza nel quarto parziale è a rilento per la squadra di casa. Cossali e They accorciano il gap fino all’8-9, ma Ostiano allunga e un muro di Martinelli su Vidi sigla l’11-15. Le ospiti amministrano il vantaggio fino alla chiusura firmata da Tresoldi sul 19-25.

Nel prossimo turno, il settimo del girone di ritorno, la Pallavolo San Giorgio affronterà domenica 22 marzo il Volley Club Cesena, sfida chiave per la corsa salvezza.

Pallavolo San Giorgio-Fantini Folcieri Ostiano 1-3

(24-26 14-25 25-23 19-25)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 9, They 5, Cornelli 17, Caviati 1, Bassi, Gilioli 9, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, Cossali 6, Bresciani, Martinelli 15, L. Galelli (L). All. Capra.

Fantini Folcieri Ostiano: Amato, D’Este 4, Vidi 7, Tresoldi 20, Ghisolfi 2, Comott 14i, Miglioli 1, Tosi 21, Zampedri (L), Sbaraini, Casarotti 1, Masciullo. All. Magri.

Classifica

Ravenna 44 (15-3) punti; Ripalta Cremasca 42 (15-4); Osgb Campagnola 39 (13-5); Valdarno 39 (12-6); Fantini Folcieri Ostiano 34 (11-8); Bologna 32(12-7); Montesport 25(9-10); Cesena 24 (6-12); Pall. San Giorgio 23 (8-11); Centro Volley Reggiano 22 (7-11); Forlì 22 (7-12); Riccione 22 (7-12); Moma Anderlini 14 (4-15); Pall. Scandicci 12 (4-15).*Ravenna, Osg, Valdarno e Cvr una gara in meno.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy