Scherma – Nei Campionati italiani a squadre a Piacenza il Circolo “Pettorelli” difende la B1 nella spada femminile

Missione-salvezza andata in porto oggi per il Circolo “Pettorelli” nella seconda giornata dei Campionati italiani a squadre dall’A2 alla C in corso di svolgimento (fino a lunedì) a Piacenza Expo. Nella seconda giornata di gare di oggi (sabato), il sodalizio biancorosso ha festeggiato il mantenimento della serie B1 femminile di spada nella manifestazione tricolore organizzata dalla stessa realtà cittadina.

Nel primo dei tre impegni agonistici (domattina gli spadisti in A2 e lunedi gli sciabolatori in B1), il sodalizio di casa è riuscito nell’intento di difendere una categoria conquistata proprio dodici mesi fa sempre nella rassegna nel quartiere fieristico, per il quinto anno “epicentro” di questa numerosa manifestazione (oltre 1400 atleti complessivamente in gara nelle quattro giornate di gara).

Protagoniste del risultato, quattro atlete di una squadra completata a bordopedana dalla capitana e riserva Margherita Libelli: le giovani classe 2007 Irene Cecchet e Camilla Parenti, affiancate dalle più esperte (seppur ancora giovani) cremonesi Anna Bassi e Marianna Mari.

Inserita nel primo girone con la testa di serie numero 1 Club Scherma Roma e con Pro Patria Milano e Comini Padova (ottava e nona formazione nel ranking di partenza), la squadra piacentina ha incassato tre sconfitte (rispettivamente 19-45, 32-45 e 30-45), con il grande merito di non abbattersi e di rimanere focalizzata sull’obiettivo. L’assalto decisivo è arrivato nel tabellone, quando le lame biancorosse erano opposte a quelle del Circolo della spada Vicenza, con il 45-42 mozzafiato che ha fatto esultare Piacenza.

Le parole del presidente Alessandro Bossalini

“Sapevamoche non sarebbe stato facile difendere la B1 con una squadra neopromossa e rispetto all’anno scorso senza Vera Perini, tornata in Piemonte. Le ragazze sono state brave a rimanere concentrate nonostante i 3 ko iniziali e a ad affrontare molto bene l’assalto decisivo. Domani (ore 9) ci riproveremo con gli spadisti in A2, in una categoria superiore e con due esordienti (Andrea Bossalini e Valentino Monaco): anche qui punteremo alla salvezza, poi se dovesse arrivare qualcosa in più ancor meglio”.

Numerose le autorità intervenute alle premiazioni odierne: Daria Marchetti (consigliera Federscherma), Mario Dadati (assessore cittadino allo Sport), Giuseppe Rossano (delegato provinciale Federscherma), Ludovica Cella (presidente Federalberghi Piacenza), Gian Luca Gazzola (presidente sezione Piacenza dell’Associazione nazionale Alpini), Raffaele Chiappa (presidente Unione Commercianti Piacenza) e gli sponsor dell’evento Marino Pinato (Costruzioni edili) ed Edoardo Sperzagni (Siri).

Oggi sono andate in scena anche le gare integrate di sciabola e fioretto (con atleti olimpici e paralimpici in gara insieme in carrozzina) con i successi degli atleti paralimpici Emanuele Lambertini e Sofia Garnero nel fioretto e di Andreea Migor nella sciabola femminile. La sciabola maschile, invece ha visto trionfare l’atleta olimpico Lorenzo Simionato, che ha intascato così il pass per gli Assoluti a Roma. (maggiori dettagli: https://federscherma.it/gran-premio-di-scherma-integrata-lo-sciabolatore-simionato-vince-a-piacenza-e-stacca-il-pass-per-gli-assoluti-di-roma-nelle-altre-specialita-simpongono-gli-specialisti-del-paralimp/ )

Queste invece le formazioni vincitrici delle gare a squadre di oggi

B1 maschile fioretto: Udinese

C maschile fioretto: Pro Patria 1883 Milano

B1 femminile spada: Scherma Pistoia

C1 femminile spada: Piccolo Teatro Milano

A2 femminile spada: Ginnastica Victoria Torino (con l’ex Pettorelli Vera Perini).

Maggiori dettagli:https://federscherma.it/campionati-italiani-a-squadre-nel-fioretto-vincono-udinese-in-b1-e-propatria-milano-in-c-tra-le-spadiste-esultano-victoria-a2-pistoia-b1-e-piccolo-teatro-c/

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