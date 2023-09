Volley – Gas Sales Piacenza, vittoria con Brescia nel primo allenamento congiunto stagionale

Il primo test stagionale dei biancorossi si è chiuso con un successo per 3-1 contro la Consoli Sferc Brescia al PalabancaSport. Gas Sales Piacenza in piena fase di rodaggio e priva dei Nazionali oltre che di Caneschi che in mattinata ha accusato un dolore alla schiena, si è presentata in campo, per questo primo allenamento congiunto della stagione, con sei giocatori e alcuni ragazzi delle giovanili.

Dall’altra parte della rete la formazione bresciana, squadra di Serie A2 Credem Banca guidata da Roberto Zanbonardi e reduce dal successo per 3-1 ottenuto a Reggio Emilia nel suo primo test della stagione.

Coach Andrea Anastasi ha provato situazioni di gioco interessanti trovando un Recine già in gran forma (298 punti con 7 ace) e un gruppo già in palla. Piacenza ha spinto l’acceleratore anche al servizio con 9 ace e a muro (ben 10) mostrando una crescita progressiva nel gioco durante i set.

Le parole di coach Anastasi

“Ho visto buone cose anche se logicamente c’è ancora tanto da lavorare, la cosa più bella della giornata è aver visto due ragazzini giovanissimi fare bene. Dias mi è piaciuto parecchio, siamo sulla strada giusta e potrà darci una grande mano in questa stagione”.

Gas Sales Piacenza – Consoli Sferc Brescia 3-1

(25-20, 25-22, 22-25, 26-24).

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 28, Gironi 14, Zlatanov 5, Ricci 8, Simon 5, Dias 3, Hoffer (L), Imokhai. Ne: Rocca, Emiliani, Alessi, Artioli, Zanellotti (L). All. Anastasi.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Erati, Braghini, Sarzo Sartori, Tiberti 3, Bettinzoli, Ferri 18, Cuminetti 11, Malual 1, Franzoni (L), Ghirardi, Candeli 5, Klapwijk, Muatovic 6, Galivan 17. All. Zambonardi.